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У Луцьку через аварію не опалюються 14 будинків, школа і дитсадок. ВІДЕО

У Луцьку через аварію не опалюються 14 будинків, школа і дитсадок. ВІДЕО
У Луцьку 26 січня відновили теплопостачання в трьох багатоквартирних будинках, де було відсутнє опалення через порив на тепломережі на проспекті Соборності, 20А. Ще наслідки двох поривів будуть ліквідовувати 27 січня.

Про це Суспільному розповів речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.

На проспекті Соборності, 20А з 8:00 працювала бригада майстрів ДКП "Луцьктепло". Ремонтники ліквідовували наслідки пориву та відновлювали опалення та гаряче водопостачання до багатоквартирних будинків № 16, № 18 та № 20 на вулиці Кравчука.

Ремонтні роботи завершили та подали в будинки тепло в післяобідню пору, — каже речник Антон Безносиков.

З його слів, 27 січня у зв’язку з ремонтними роботами через пориви без централізованого опалення і гарячого водопостачання залишаться 12 будинків у 55-му мікрорайоні на вулиці Чорновола, Сухомлинського, Карпенка-Карого, Липинського, школа № 27 і дитсадок № 40 у Луцьку. Також без тепла будуть два будинки на вулиці Метельницького.

Зі слів Антона Безносикова, 27 січня без тепла лучани, які живуть у 55-му мікрорайоні, будуть лише один день.


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Теги: Волинь, Луцьк, тепло
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