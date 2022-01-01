Служба в теробороні: як потрапити, скільки платять і як поєднати з роботою





Загалом в Україні до кінця весни 2022 року мають сформуватися 25 бригад тероборони. За планом Міноборони, вони налічуватимуть 10 тисяч людей у мирний період і понад 130 тисяч — в особливий, - йдеться на сторінках



Хто може вступити до тероборони?

Усі громадяни України віком від 18 до 60 років, інших обмежень немає. Є лише один момент, пов’язаний із досвідом військової служби: якщо ви її з тих чи інших причин не проходили, спершу ви повинні скласти присягу добровольця тероборони.



Не братимуть до територіальної оборони засуджених до ув’язнення за тяжкі чи особливо тяжкі злочини (окрім реабілітованих) та громадян із двома й більше судимостями за умисні злочини.



Що робити для вступу до тероборони?

Якщо ви живете в Києві — зателефонувати на "гарячу лінію" (+38 063 651 44 46). Там вам поставлять кілька запитань і направлять до одного з командирів батальйонів бригади тероборони Києва. Якщо не в Києві – звертатися у військкомат і з'ясовувати, чи формується при ньому батальйон тероборони. Якщо ні — шукати найближчий географічно.



Далі ви маєте пройти співбесіду з командиром батальйону, який і ухвалить рішення, чи брати вас у Сили територіальної оборони.



Якщо співбесіда минула успішно, ви отримаєте документи для проходження медогляду в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (військкомат по-старому). Далі потрібно зібрати пакет документів для підписання контракту:



заява про бажання добровільно вступити на службу в тероборону;

копія паспорта;

довідка про склад сім’ї (якщо є);

характеристика з місця роботи або навчання (якщо працюєте або вчитеся);

копії документів про середню і вищу освіту;

кольорове фото 9 на 12 см;

копія ідентифікаційного коду;

довідка про проходження медогляду;

довідка про несудимість (її вам роздрукують під час підписання контракту).



Я підписав контракт, що далі?

Ви продовжуєте ходити на роботу, жити в себе вдома — загалом, повсякденне життя не зазнає кардинальних змін. У вихідні дні (залежно від ініціативності підрозділу) ваш підрозділ може збиратися для добровільної підготовки. Зброю тоді не видають — але якщо у вас є зареєстрована зброя, то ви, найімовірніше, займатиметеся з нею.



Але раз на рік вас із підрозділом викликатимуть на збори на військовий полігон, де ви відпрацьовуватимете вогневу, тактичну, інженерну, військово-медичну підготовку тощо. І тут уже вас повинні забезпечити зброєю — вона має зберігатися в місці постійної дислокації вашого підрозділу територіальної оборони.



Як поєднувати роботу і службу в теробороні? І що з оплатою?

Під час зборів і офіційних навчань (не добровільних!), згідно із законом, за вами зберігається місце роботи і зарплата. Це ж правило діє і в особливий період. Крім того, під час служби ви також отримуватимете грошове забезпечення відповідно до своєї посади в батальйоні.



А з початку 2022-го року в територіальній обороні з’явилися оплачувані посади сержантів та офіцерів. Вони не зможуть ходити на "цивільну" роботу (але, знову ж таки, за ними зберігається середня зарплата й місце) — але отримуватимуть зарплату в батальйоні.



У 2021-му в Міноборони повідомляли, що за 1 місяць підготовки в рік, резервісту виплачується:



грошова виплата із розрахунку до двох мінімальних прожиткових мінімумів на місяць (тоді від 3 153 до 4 204 грн). Виплата цих коштів резервістам здійснюється у військовій частині одразу по закінченню зборів;



добові – від 360 до 900 грн (залежно від військового звання резервіста);



для тимчасово непрацюючих – прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року;



для працевлаштованих – середній заробіток резервісту за місцем роботи виплачує його роботодавець (за весь час виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві), з послідуючою компенсацією цих витрат роботодавцю Міністерством оборони України через обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;



одноразове грошове заохочення у січні поточного року за підсумками року, який минув (розмір заохочення залежить від військового звання – від 1 600 до 3 100 грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Робота над розгортанням територіальної оборони в Україні триває буквально цілодобово, заявив 26 січня міністр оборони Олексій Резніков. До кінця лютого підрозділи ТрО будуть укомплектовані не менш ніж на 70% по всій країні. Паралельно вже розпочалося укладання контрактів з резервістами за штатом особливого періоду.Загалом в Україні до кінця весни 2022 року мають сформуватися 25 бригад тероборони. За планом Міноборони, вони налічуватимуть 10 тисяч людей у мирний період і понад 130 тисяч — в особливий, - йдеться на сторінках Суспільного. Усі громадяни України віком від 18 до 60 років, інших обмежень немає. Є лише один момент, пов’язаний із досвідом військової служби: якщо ви її з тих чи інших причин не проходили, спершу ви повинні скласти присягу добровольця тероборони.Не братимуть до територіальної оборони засуджених до ув’язнення за тяжкі чи особливо тяжкі злочини (окрім реабілітованих) та громадян із двома й більше судимостями за умисні злочини.Якщо ви живете в Києві — зателефонувати на "гарячу лінію" (+38 063 651 44 46). Там вам поставлять кілька запитань і направлять до одного з командирів батальйонів бригади тероборони Києва. Якщо не в Києві – звертатися у військкомат і з'ясовувати, чи формується при ньому батальйон тероборони. Якщо ні — шукати найближчий географічно.Далі ви маєте пройти співбесіду з командиром батальйону, який і ухвалить рішення, чи брати вас у Сили територіальної оборони.Якщо співбесіда минула успішно, ви отримаєте документи для проходження медогляду в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (військкомат по-старому). Далі потрібно зібрати пакет документів для підписання контракту:заява про бажання добровільно вступити на службу в тероборону;копія паспорта;довідка про склад сім’ї (якщо є);характеристика з місця роботи або навчання (якщо працюєте або вчитеся);копії документів про середню і вищу освіту;кольорове фото 9 на 12 см;копія ідентифікаційного коду;довідка про проходження медогляду;довідка про несудимість (її вам роздрукують під час підписання контракту).Ви продовжуєте ходити на роботу, жити в себе вдома — загалом, повсякденне життя не зазнає кардинальних змін. У вихідні дні (залежно від ініціативності підрозділу) ваш підрозділ може збиратися для добровільної підготовки. Зброю тоді не видають — але якщо у вас є зареєстрована зброя, то ви, найімовірніше, займатиметеся з нею.Але раз на рік вас із підрозділом викликатимуть на збори на військовий полігон, де ви відпрацьовуватимете вогневу, тактичну, інженерну, військово-медичну підготовку тощо. І тут уже вас повинні забезпечити зброєю — вона має зберігатися в місці постійної дислокації вашого підрозділу територіальної оборони.Як поєднувати роботу і службу в теробороні? І що з оплатою?Під час зборів і офіційних навчань (не добровільних!), згідно із законом, за вами зберігається місце роботи і зарплата. Це ж правило діє і в особливий період. Крім того, під час служби ви також отримуватимете грошове забезпечення відповідно до своєї посади в батальйоні.А з початку 2022-го року в територіальній обороні з’явилися оплачувані посади сержантів та офіцерів. Вони не зможуть ходити на "цивільну" роботу (але, знову ж таки, за ними зберігається середня зарплата й місце) — але отримуватимуть зарплату в батальйоні.У 2021-му в Міноборони повідомляли, що за 1 місяць підготовки в рік, резервісту виплачується:грошова виплата із розрахунку до двох мінімальних прожиткових мінімумів на місяць (тоді від 3 153 до 4 204 грн). Виплата цих коштів резервістам здійснюється у військовій частині одразу по закінченню зборів;добові – від 360 до 900 грн (залежно від військового звання резервіста);для тимчасово непрацюючих – прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року;для працевлаштованих – середній заробіток резервісту за місцем роботи виплачує його роботодавець (за весь час виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві), з послідуючою компенсацією цих витрат роботодавцю Міністерством оборони України через обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;одноразове грошове заохочення у січні поточного року за підсумками року, який минув (розмір заохочення залежить від військового звання – від 1 600 до 3 100 грн).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію