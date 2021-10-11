Луцький юрист розповів, як отримати гроші за пошкоджене на поганій дорозі авто





Про це розповів правозахисник Валентин Хаймик у рубриці «Запитай у юриста» телеканалу



Правознавець зазначає, що на отримання відшкодування може піти багато часу, оскільки розгляд вашої справи може затягнутися в суді. На додаток, для отримання позитивного результату потрібно правильно діяти в такій ситуації.



В першу чергу, потрібно встановити знаки аварійної зупинки, викликати поліцію, зафіксувати яму та пошкодження. Опісля, прослідкувати чи поліцейські правильно складають протокол, чи здійснили заміри ями та попросити їх викликати представників дорожньої служби, яка відповідає за дану ділянку дороги. Дорожники повинні скласти акт обстеження ділянки вулично-дорожньої мережі. Якщо ж з автодору на виклик ніхто не приїхав, це вказується в акті поліцейських. Також вам потрібно скласти оцінку ремонту автомобіля в автосервісі або зберегти чек.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При відсутності знаків, які попереджають про ями на дорогах та наявності повного складу правопорушення відповідальність повинен нести балансоутримувач ділянки дороги на якій ви отримали пошкодження.Про це розповів правозахиснику рубриці «Запитай у юриста» телеканалу «Конкурент TV» Правознавець зазначає, що на отримання відшкодування може піти багато часу, оскільки розгляд вашої справи може затягнутися в суді. На додаток, для отримання позитивного результату потрібно правильно діяти в такій ситуації.В першу чергу, потрібно встановити знаки аварійної зупинки, викликати поліцію, зафіксувати яму та пошкодження. Опісля, прослідкувати чи поліцейські правильно складають протокол, чи здійснили заміри ями та попросити їх викликати представників дорожньої служби, яка відповідає за дану ділянку дороги. Дорожники повинні скласти акт обстеження ділянки вулично-дорожньої мережі. Якщо ж з автодору на виклик ніхто не приїхав, це вказується в акті поліцейських. Також вам потрібно скласти оцінку ремонту автомобіля в автосервісі або зберегти чек.

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