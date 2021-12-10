20 тисяч школярів з Луцька та довколишніх сіл навчаються дистанційно. ВІДЕО





Про це розповів Віталій Бондар.



З його слів, причиною такого рішення стало зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу та ГРВІ.



"Бачимо ріст захворювання на грип і супутні інфекційні хвороби, а також COVID-19. Кількість класів на самоізоляції стрімко зросла. Щодо учнів 1-4 класів, кількість захворювання значно нижча. Щодо закладів дошкільної освіти, відсоток захворюваності на вчорашній день сягав до 3 %", – зазначив посадовець.



Суспільне дізнавалося, як відбувається онлайн навчання в ліцеї № 21 імені Михайла Кравчука в Луцьку.



Заступниця директора ліцею Оксана Мартинюк розповіла: Дистанційне навчання відбувається за шкільним розкладом, де навчаються 850 учнів.



"Серед них 10 класів у нас на самоізоляції, тобто є діти, які хворі на COVID-19. Вчителі працюють звідти, звідки їм зручно, або з дому чи школи", – говорить Оксана Мартинюк.



На початку тижня, 24 січня, коли школярі вчилися очно, учнів у класі поменшало, – розповів вчитель історії Андрій Мельник. З його слів, і вчителі, і школярі вже вміють виходити з різних ситуацій: якщо вимикається wi-fi, потрібно включити мобільний інтернет та роздати його на пристрій, з якого відбувається урок.



"Це дуже зручно з точки зору, що ти сам обираєш локацію, як кажуть мої власні діти: "Класно, Тепер можна за 15 хвилин проснутися до уроків, привести себе в божий вигляд, а то й не привести і працювати".



Зі слів вчителя луцького ліцею, на дистанційному навчанні учні мають можливість робити все те ж саме, що і під час навчання в очному форматі, проте за тиждень-два діти вже потребують соціального спілкування", – каже вчитель луцького ліцею.



Навчається нині онлайн семикласниця ліцею № 21 Олександра Репницька. Каже: щодня має по 6-8 уроків. Зі слів школярки, для навчання використовує освітню програму "Єдина школа", де є прописаний розклад на два тижні вперед і є теми до кожного уроку.



"У нас є перерви, на яких ми відходимо від комп’ютерів і очі можуть трохи відпочити. Можна ще поспати довше на пів годинки, не треба збиратися, їхати в школу, а відразу встаєш і до комп’ютера підходиш", – зазначила школярка.



Мама школярки Тетяна Репницька до дистанційного навчання доньки звикла та використовує мобільний додаток, у якому відслідковує успішність дитини.



"І успішність, щоденник, що є дуже зручно. Навіть чат для батьків і вчителів. Якщо раптом дитини немає, то нам теж приходить повідомлення", – говорить лучанка.



"Самодисципліна і відповідальність – цей етап був найважчим у переході на навчання онлайн", – каже Тетяна Репницька. "Наразі нам подобається. Напевно це все залежить від рівня педагогів, наскільки вони зрозуміло і креативно подають матеріал", – додала жінка.



Усього в області є 546 шкіл, із них 117 закладів перейшли на дистанційну форму навчання. У 88 школах учні початкових класів навчаються онлайн. Ще 16 навчальних закладів – на карантині, – зазначила начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дистанційний формат освітнього процесу з 26 січня перейшли 38 шкіл Луцької тергромади. Понад 20 тисяч учнів 5-11 класів навчатимуться онлайн до шостого лютого.Про це розповів Суспільному керівник департаменту освіти ЛуцькрадиЗ його слів, причиною такого рішення стало зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу та ГРВІ."Бачимо ріст захворювання на грип і супутні інфекційні хвороби, а також COVID-19. Кількість класів на самоізоляції стрімко зросла. Щодо учнів 1-4 класів, кількість захворювання значно нижча. Щодо закладів дошкільної освіти, відсоток захворюваності на вчорашній день сягав до 3 %", – зазначив посадовець.Суспільне дізнавалося, як відбувається онлайн навчання в ліцеї № 21 імені Михайла Кравчука в Луцьку.Заступниця директора ліцею Оксана Мартинюк розповіла: Дистанційне навчання відбувається за шкільним розкладом, де навчаються 850 учнів."Серед них 10 класів у нас на самоізоляції, тобто є діти, які хворі на COVID-19. Вчителі працюють звідти, звідки їм зручно, або з дому чи школи", – говорить Оксана Мартинюк.На початку тижня, 24 січня, коли школярі вчилися очно, учнів у класі поменшало, – розповів вчитель історії Андрій Мельник. З його слів, і вчителі, і школярі вже вміють виходити з різних ситуацій: якщо вимикається wi-fi, потрібно включити мобільний інтернет та роздати його на пристрій, з якого відбувається урок."Це дуже зручно з точки зору, що ти сам обираєш локацію, як кажуть мої власні діти: "Класно, Тепер можна за 15 хвилин проснутися до уроків, привести себе в божий вигляд, а то й не привести і працювати".Зі слів вчителя луцького ліцею, на дистанційному навчанні учні мають можливість робити все те ж саме, що і під час навчання в очному форматі, проте за тиждень-два діти вже потребують соціального спілкування", – каже вчитель луцького ліцею.Навчається нині онлайн семикласниця ліцею № 21 Олександра Репницька. Каже: щодня має по 6-8 уроків. Зі слів школярки, для навчання використовує освітню програму "Єдина школа", де є прописаний розклад на два тижні вперед і є теми до кожного уроку."У нас є перерви, на яких ми відходимо від комп’ютерів і очі можуть трохи відпочити. Можна ще поспати довше на пів годинки, не треба збиратися, їхати в школу, а відразу встаєш і до комп’ютера підходиш", – зазначила школярка.Мама школярки Тетяна Репницька до дистанційного навчання доньки звикла та використовує мобільний додаток, у якому відслідковує успішність дитини."І успішність, щоденник, що є дуже зручно. Навіть чат для батьків і вчителів. Якщо раптом дитини немає, то нам теж приходить повідомлення", – говорить лучанка."Самодисципліна і відповідальність – цей етап був найважчим у переході на навчання онлайн", – каже Тетяна Репницька. "Наразі нам подобається. Напевно це все залежить від рівня педагогів, наскільки вони зрозуміло і креативно подають матеріал", – додала жінка.Усього в області є 546 шкіл, із них 117 закладів перейшли на дистанційну форму навчання. У 88 школах учні початкових класів навчаються онлайн. Ще 16 навчальних закладів – на карантині, – зазначила начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна.

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