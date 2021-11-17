В Україні будуть високі ціни на малину

У 2021 р. ціни на малину в Україні збільшилися до рекордного рівня. Улітку вони подекуди були навіть вищими за котирування лохини. У 2022 р. експерти теж прогнозують високі ціни на ягоди.Про це повідомляє "Куркуль", посилаючись на Українську плодоовочеву асоціацію (УПОА).Як зазначили експерти, минулоріч також спостерігалося пожвавлення будівництва підприємств для заморожування ягід. Усі ці фактори сприяли розвитку напрямку.«Експорт малини збільшуватиметься, але обсяги виробництва ягоди цього року суттєво не виростуть. Дійсно, на фоні високих цін закладаються нові плантації, але вони не встигнуть досягти достатньої врожайності, тому суттєве збільшення виробництва можливе вже 2023 року», — розповів президент УПОА Тарас Баштанник.За його словами, цього року ціна на малину буде високою.«Вона, можливо, не буде настільки високою, як минулого сезону — на 25–30% нижчою, але все одно значно вищою, ніж протягом кількох попередніх років», — додав Тарас Баштанник.‎Проте на думку економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, через помітне пожвавлення інтересу виробників до малини, ціни на неї знижуватимуться.«Експорт замороженої малини, думаю, виросте. Проте рахувати експорт малини потрібно не роками, а сезонами. Тому в кількісному вимірі в сезоні 2022/23 експорт малини зросте, а от в вартісному, майже впевнений, що впаде. Тобто галузь буде переживати ціновий шок — ціни на малину будуть падати швидше, ніж більшість на ринку думає. Адже споживання в світі впало внаслідок різкого зростання цін. А виробництво стрімко зросте всюди. Знову ж таки, за умови, що не буде погодних катаклізмів»‎, — зазначив економіст ФАО.Як зазначив заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН Олександр Ярещенко, далеко не факт, що тенденція високих цін на малину продовжиться у 2022 р.«Звичайно котирування не будуть стрімко падати, але такою сприятливою, як у 2021 році, ціна, скоріше за все, більш не буде. З іншого боку, подібні ситуації мають вплив на ринок України. Наші виробники почали інвестувати не лише в насадження, а й у переробку, зокрема, в потужності із заморожування. Це, беззаперечно, позитивний факт, тому що переважну більшість малини ми експортуємо у замороженому вигляді»‎, — підсумував Олександр Ярещенко.