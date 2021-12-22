У церковній книгарні в Луцьку можна скупитися на «ковідну» тисячу





Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



Ця програма стартувала 19 грудня 2021 р. Усі повнолітні громадяни України, які мають у додатку «Дія» зелений сертифікат про вакцинацію, або через банк зможуть отримати картку на 1000 грн. Витратити кошти можна, зокрема, й для придбання книг.



Книгарня-бібліотека «Ключі» працює за адресою: Луцьк, просп. Волі, 2 (навпроти ЦУМу, праворуч від входу в обласну юнацьку бібліотеку). Деталі: (050) 339-73-66, (067) 570-57-

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