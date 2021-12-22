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У церковній книгарні в Луцьку можна скупитися на «ковідну» тисячу

У церковній книгарні в Луцьку можна скупитися на «ковідну» тисячу
Єпархіальна книгарня-бібліотека «Ключі» у Луцьку запрошує обміняти «ковідну» тисячу на християнську літературу за програмою «єПідтримка».

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Ця програма стартувала 19 грудня 2021 р. Усі повнолітні громадяни України, які мають у додатку «Дія» зелений сертифікат про вакцинацію, або через банк зможуть отримати картку на 1000 грн. Витратити кошти можна, зокрема, й для придбання книг.

Книгарня-бібліотека «Ключі» працює за адресою: Луцьк, просп. Волі, 2 (навпроти ЦУМу, праворуч від входу в обласну юнацьку бібліотеку). Деталі: (050) 339-73-66, (067) 570-57-

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Теги: Волинь, ПЦУ, єПідтримка
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