Волинь одна з найгірших областей за кількістю щеплень
26 січень, 22:59
До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області
Івано-Франківська і Рівненська області – аутсайдери за показниками рівня вакцинації в Україні. Ці регіони вже перебувають у «червоній зоні». Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль під час засіданні Кабінету міністрів, - пише Главком.
Зазначимо, що напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також звернув увагу на цей факт.
«Це дві з п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленням від COVID-19. І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося - більше хворіємо і, що головне, найчастіше потрапляємо до лікарень із тяжким перебігом хвороби», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.
Ляшко нагадав, що до п'ятірки регіонів із найменшим рівнем охоплення вакцинацією також входять Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.
«І не питайте потім, чому епіцентр нового спалаху на заході України», – наголосив міністр.
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Івано-Франківська і Рівненська області – аутсайдери за показниками рівня вакцинації в Україні. Ці регіони вже перебувають у «червоній зоні». Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль під час засіданні Кабінету міністрів, - пише Главком.
Зазначимо, що напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також звернув увагу на цей факт.
«Це дві з п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленням від COVID-19. І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося - більше хворіємо і, що головне, найчастіше потрапляємо до лікарень із тяжким перебігом хвороби», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.
Ляшко нагадав, що до п'ятірки регіонів із найменшим рівнем охоплення вакцинацією також входять Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.
«І не питайте потім, чому епіцентр нового спалаху на заході України», – наголосив міністр.
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