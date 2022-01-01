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Волинь одна з найгірших областей за кількістю щеплень

Волинь одна з найгірших областей за кількістю щеплень
До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області

Івано-Франківська і Рівненська області – аутсайдери за показниками рівня вакцинації в Україні. Ці регіони вже перебувають у «червоній зоні». Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль під час засіданні Кабінету міністрів, - пише Главком.

Зазначимо, що напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також звернув увагу на цей факт.

«Це дві з п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленням від COVID-19. І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося - більше хворіємо і, що головне, найчастіше потрапляємо до лікарень із тяжким перебігом хвороби», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Волинь одна з найгірших областей за кількістю щеплень


Ляшко нагадав, що до п'ятірки регіонів із найменшим рівнем охоплення вакцинацією також входять Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

«І не питайте потім, чому епіцентр нового спалаху на заході України», – наголосив міністр.

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Теги: Волинь, рейтинг, вакцинація
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