Волинь одна з найгірших областей за кількістю щеплень





Івано-Франківська і Рівненська області – аутсайдери за показниками рівня вакцинації в Україні. Ці регіони вже перебувають у «червоній зоні». Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль під час засіданні Кабінету міністрів, - пише



Зазначимо, що напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також звернув увагу на цей факт.



«Це дві з п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленням від COVID-19. І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося - більше хворіємо і, що головне, найчастіше потрапляємо до лікарень із тяжким перебігом хвороби», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.







Ляшко нагадав, що до п'ятірки регіонів із найменшим рівнем охоплення вакцинацією також входять Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.



«І не питайте потім, чому епіцентр нового спалаху на заході України», – наголосив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська областіІвано-Франківська і Рівненська області – аутсайдери за показниками рівня вакцинації в Україні. Ці регіони вже перебувають у «червоній зоні». Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль під час засіданні Кабінету міністрів, - пише Главком Зазначимо, що напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також звернув увагу на цей факт.«Це дві з п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленням від COVID-19. І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося - більше хворіємо і, що головне, найчастіше потрапляємо до лікарень із тяжким перебігом хвороби», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.Ляшко нагадав, що до п'ятірки регіонів із найменшим рівнем охоплення вакцинацією також входять Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.«І не питайте потім, чому епіцентр нового спалаху на заході України», – наголосив міністр.

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