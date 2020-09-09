На Волині шукають чоловіка, який поїхав з дому перед Водохрещем і зник
Сьогодні, 22:16
Волинські поліцейські розшукують жителя селища Іваничі, який зник 18 січня.
Про це ІА ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському райвідділі поліції.
Працівники Нововолинського відділення поліції № 1 Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місце перебування безвісти зниклого громадянина Ковальчука Олександра Петровича, 08.12.1961 року народження.
Чоловік проживає у селищі міського типу Іваничі Володимир Волинського району на вулиці провулок Східний,17.
18 січня 2022 року мужчина виїхав з селища Іваничі і нині місце його перебування не відоме.
Особливі прикмети: ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, на лівій руці на одному з пальців татуювання у вигляді перстня.
Був одягнений в сірі спортивні штани, куртку сірого кольору, чорні зимові ботинки.
Може перебувати на території Сокальського району, Львівської області.
Контактний телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.
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Про це ІА ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському райвідділі поліції.
Працівники Нововолинського відділення поліції № 1 Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області встановлюють місце перебування безвісти зниклого громадянина Ковальчука Олександра Петровича, 08.12.1961 року народження.
Чоловік проживає у селищі міського типу Іваничі Володимир Волинського району на вулиці провулок Східний,17.
18 січня 2022 року мужчина виїхав з селища Іваничі і нині місце його перебування не відоме.
Особливі прикмети: ріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве, на лівій руці на одному з пальців татуювання у вигляді перстня.
Був одягнений в сірі спортивні штани, куртку сірого кольору, чорні зимові ботинки.
Може перебувати на території Сокальського району, Львівської області.
Контактний телефон для інформації: 0634661066; 0502077200 або 102.
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