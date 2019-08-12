вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вночі у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв військових, п'ятеро людей загинули

Вночі у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв військових, п'ятеро людей загинули
У Дніпрі солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — поранені.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Інформують, що трагедія сталася 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш».

Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

У місті ввели поліцейську операцію «Сирена». По тривозі підняли особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі.

Вночі у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв військових, п'ятеро людей загинули


На місце події терміново виїхав командуючий Національної Гвардії генерал полковник Микола Балан.

Головне фото - вмдання "Інформатор".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: трагедія, Дніпро, НГУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні – рекордна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії
Сьогодні, 09:14
20 тисяч школярів з Луцька та довколишніх сіл навчаються дистанційно. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Вночі у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв військових, п'ятеро людей загинули
Сьогодні, 08:05
Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам» – у запитаннях до Андрія Разумовського*
Сьогодні, 08:00
Служба в теробороні: як потрапити, скільки платять і як поєднати з роботою
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Під час чергування застрелився поліцейський Під час чергування застрелився поліцейський
12 серпень, 2019, 22:26
У Дніпрі спіймали 50-кілограмовго сома У Дніпрі спіймали 50-кілограмовго сома
17 грудень, 2021, 06:31
Повідомили про стан дитини, яку порізала рідна мати у Луцьку Повідомили про стан дитини, яку порізала рідна мати у Луцьку
03 листопад, 2021, 17:59
У Дніпрі мати учня із сином побили вчительку У Дніпрі мати учня із сином побили вчительку
02 листопад, 2021, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горів гуртожиток: врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали
Сьогодні, 09:37
 0
Коронавірус на Волині: за останню добу – 544 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:28
 0
Курс валют у Луцьку на 27 січня
Сьогодні, 09:22
 0
В Україні – рекордна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії
Сьогодні, 09:14
 0
20 тисяч школярів з Луцька та довколишніх сіл навчаються дистанційно. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8