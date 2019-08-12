Вночі у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв військових, п'ятеро людей загинули

У Дніпрі солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро — поранені.Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.Інформують, що трагедія сталася 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш».Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.У місті ввели поліцейську операцію «Сирена». По тривозі підняли особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі.На місце події терміново виїхав командуючий Національної Гвардії генерал полковник