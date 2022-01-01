В Україні – рекордна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії

За добу 26 січня в Україні:◾️ зафіксували 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4 847, серед медпрацівників – 797);◾️ 82 360 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 27 січня.В Україні за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження від початку пандемії. Попереднє найбільше значення було встановлено 4 листопада, тоді захворіло 27 377 осіб.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 016 осіб;◾️ летальних випадків – 154;◾️ одужало – 5 237 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 946 202 особи;◾️ одужало – 3 601 952 особи;◾️ летальних випадків – 99 738;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 756 198.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 2012;Вінницька область – 1512;Волинська область – 544;Дніпропетровська область – 1270;Донецька область – 1348;Житомирська область – 2467;Закарпатська область – 855;Запорізька область – 523;Івано-Франківська область – 2862;Київська область – 980;Кіровоградська область – 186;Луганська область – 513;Львівська область – 2696;Миколаївська область – 616;Одеська область – 1939;Полтавська область – 903;Рівненська область – 1424;Сумська область – 1909;Тернопільська область – 1597;Харківська область – 1593;Херсонська область – 670;Хмельницька область – 1391;Черкаська область – 700;Чернівецька область – 1085;Чернігівська область – 798.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.