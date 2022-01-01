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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – рекордна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії

В Україні – рекордна кількість інфікованих COVID-19 з початку пандемії
За добу 26 січня в Україні:

◾️ зафіксували 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4 847, серед медпрацівників – 797);
◾️ 82 360 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 27 січня.

В Україні за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження від початку пандемії. Попереднє найбільше значення було встановлено 4 листопада, тоді захворіло 27 377 осіб.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 3 016 осіб;
◾️ летальних випадків – 154;
◾️ одужало – 5 237 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 946 202 особи;
◾️ одужало – 3 601 952 особи;
◾️ летальних випадків – 99 738;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 756 198.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2012;
Вінницька область – 1512;
Волинська область – 544;
Дніпропетровська область – 1270;
Донецька область – 1348;
Житомирська область – 2467;
Закарпатська область – 855;
Запорізька область – 523;
Івано-Франківська область – 2862;
Київська область – 980;
Кіровоградська область – 186;
Луганська область – 513;
Львівська область – 2696;
Миколаївська область – 616;
Одеська область – 1939;
Полтавська область – 903;
Рівненська область – 1424;
Сумська область – 1909;
Тернопільська область – 1597;
Харківська область – 1593;
Херсонська область – 670;
Хмельницька область – 1391;
Черкаська область – 700;
Чернівецька область – 1085;
Чернігівська область – 798.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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