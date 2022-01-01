Курс валют у Луцьку на 27 січня
Сьогодні, 09:22
Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 25 січня, такий: купівля – 28,75, продаж – 28,95.
Євро кпують за 32,35, а продають за 32,62.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,95, а продають за 7,10.
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Євро кпують за 32,35, а продають за 32,62.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,95, а продають за 7,10.
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