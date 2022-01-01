Коронавірус на Волині: за останню добу – 544 нових випадки, одна людина померла

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 544 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 102 дитини та 29 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 114,Летальних випадків (осіб) – 1: Ковельський район – 1 випадок у Голобській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 3398,методом ІФА (осіб) – 258.– 253 хворих:Луцька ТГ – 123 хворихБоратинська ТГ – 17 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 18 хворихДоросинівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 16 хворихКолківська ТГ – 6 хворихКопачівська ТГ – 1хворийОлицька ТГ – 11 хворихМар’янівська ТГ — 4 хворихПідгайцівська ТГ – 16 хворихРожищенська ТГ – 34 хворихТорчинська ТГ — 1 хворийЦуманська ТГ – 3 хворих– 116 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 52 хворихЗатурцівська ТГ – 2 хворихЗимнівська ТГ – 10 хворихІваничівська ТГ –3 хворийЛитовезька ТГ — 7 хворихЛокачинська ТГ – 6 хворихНововолинська ТГ – 29 хворихОвадівська ТГ — 3 хворихПавлівська ТГ — 2 хворихПоромівська ТГ – 2 хворих– 72 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 46 хворихЛюбешівська ТГ –7 хворихМаневицька ТГ – 13 хворихПрилісненська ТГ – 6 хворих– 103 хворих:Вишнівська ТГ – 2 хворихВелицька ТГ — 2 хворихГолобська ТГ – 13 хворихДубечненська ТГ –1 хворийДубівська ТГ — 8 хворихЗаболотівська ТГ – 2 хворихЗабродівська ТГ — 1 хворийКовельська ТГ – 46 хворихКолодяжненська ТГ — 3 хворийЛуківська ТГ — 2 хворихЛюблинецька ТГ – 1 хворихЛюбомльська ТГ – 6 хворихРатнівська ТГ – 9 хворихСамарівська ТГ – 1 хворийСереховичівськаТГ – 2 хворихСтаровижівська ТГ – 2 хворихТурійська ТГ- 2 хворихзахворіли (осіб) – 108 553 (з них дітей – 7994 та медичних працівників –4690),одужали ( осіб) – 102 117 (з них дітей – 7277 та медичних працівників –4412),летальних випадків (осіб) –2243 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 431538,методом ІФА (осіб) –213092.Вакцинація від COVID-19:За добу 26 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2045 щеплень. Першою дозою щепили — 817 осіб, другою дозою – 913 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 315 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 336896 людей, отримали дві дози – 313368 людей, отримали додаткову дозу – 401 людина, бустерну дозу – 3299 людей. Загалом провели 653964 щеплення.