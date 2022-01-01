Коронавірус на Волині: за останню добу – 544 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:28
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 544 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 102 дитини та 29 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 114,
Летальних випадків (осіб) – 1: Ковельський район – 1 випадок у Голобській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 3398,
методом ІФА (осіб) – 258.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 253 хворих:
Луцька ТГ – 123 хворих
Боратинська ТГ – 17 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 18 хворих
Доросинівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 16 хворих
Колківська ТГ – 6 хворих
Копачівська ТГ – 1хворий
Олицька ТГ – 11 хворих
Мар’янівська ТГ — 4 хворих
Підгайцівська ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 34 хворих
Торчинська ТГ — 1 хворий
Цуманська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинський район – 116 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 52 хворих
Затурцівська ТГ – 2 хворих
Зимнівська ТГ – 10 хворих
Іваничівська ТГ –3 хворий
Литовезька ТГ — 7 хворих
Локачинська ТГ – 6 хворих
Нововолинська ТГ – 29 хворих
Овадівська ТГ — 3 хворих
Павлівська ТГ — 2 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 72 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 46 хворих
Любешівська ТГ –7 хворих
Маневицька ТГ – 13 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворих
Ковельський район – 103 хворих:
Вишнівська ТГ – 2 хворих
Велицька ТГ — 2 хворих
Голобська ТГ – 13 хворих
Дубечненська ТГ –1 хворий
Дубівська ТГ — 8 хворих
Заболотівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ — 1 хворий
Ковельська ТГ – 46 хворих
Колодяжненська ТГ — 3 хворий
Луківська ТГ — 2 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворих
Любомльська ТГ – 6 хворих
Ратнівська ТГ – 9 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
СереховичівськаТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ- 2 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 108 553 (з них дітей – 7994 та медичних працівників –4690),
одужали ( осіб) – 102 117 (з них дітей – 7277 та медичних працівників –4412),
летальних випадків (осіб) –2243 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 431538,
методом ІФА (осіб) –213092.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 26 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2045 щеплень. Першою дозою щепили — 817 осіб, другою дозою – 913 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 315 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 336896 людей, отримали дві дози – 313368 людей, отримали додаткову дозу – 401 людина, бустерну дозу – 3299 людей. Загалом провели 653964 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 114,
Летальних випадків (осіб) – 1: Ковельський район – 1 випадок у Голобській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 3398,
методом ІФА (осіб) – 258.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 253 хворих:
Луцька ТГ – 123 хворих
Боратинська ТГ – 17 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 18 хворих
Доросинівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 16 хворих
Колківська ТГ – 6 хворих
Копачівська ТГ – 1хворий
Олицька ТГ – 11 хворих
Мар’янівська ТГ — 4 хворих
Підгайцівська ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 34 хворих
Торчинська ТГ — 1 хворий
Цуманська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинський район – 116 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 52 хворих
Затурцівська ТГ – 2 хворих
Зимнівська ТГ – 10 хворих
Іваничівська ТГ –3 хворий
Литовезька ТГ — 7 хворих
Локачинська ТГ – 6 хворих
Нововолинська ТГ – 29 хворих
Овадівська ТГ — 3 хворих
Павлівська ТГ — 2 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 72 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 46 хворих
Любешівська ТГ –7 хворих
Маневицька ТГ – 13 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворих
Ковельський район – 103 хворих:
Вишнівська ТГ – 2 хворих
Велицька ТГ — 2 хворих
Голобська ТГ – 13 хворих
Дубечненська ТГ –1 хворий
Дубівська ТГ — 8 хворих
Заболотівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ — 1 хворий
Ковельська ТГ – 46 хворих
Колодяжненська ТГ — 3 хворий
Луківська ТГ — 2 хворих
Люблинецька ТГ – 1 хворих
Любомльська ТГ – 6 хворих
Ратнівська ТГ – 9 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
СереховичівськаТГ – 2 хворих
Старовижівська ТГ – 2 хворих
Турійська ТГ- 2 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 108 553 (з них дітей – 7994 та медичних працівників –4690),
одужали ( осіб) – 102 117 (з них дітей – 7277 та медичних працівників –4412),
летальних випадків (осіб) –2243 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 431538,
методом ІФА (осіб) –213092.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 26 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2045 щеплень. Першою дозою щепили — 817 осіб, другою дозою – 913 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 315 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 336896 людей, отримали дві дози – 313368 людей, отримали додаткову дозу – 401 людина, бустерну дозу – 3299 людей. Загалом провели 653964 щеплення.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку водій злетів у кювет та врізався у стовп. ФОТО
Сьогодні, 09:44
У Луцьку горів гуртожиток: врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали
Сьогодні, 09:37
Коронавірус на Волині: за останню добу – 544 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 27 січня
Сьогодні, 09:22
Медіа