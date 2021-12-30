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У Луцьку горів гуртожиток: врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали

У Луцьку горів гуртожиток: врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали
27 січня о 01:36 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

О 01:43 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, а за декілька хвилин – рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини.

З’ясувалося, що пожежа виникла у недіючому приміщенні сміттєзбірника, особливо щільне задимлення утворилося на 5-9 поверхах будівлі.

Троє студентів, які перебували на восьмому поверсі, не могли вийти самотужки. Їх врятували бійці ДСНС у складі ланки газодимозахисної служби. За допомогою саморятівників, підключених до засобів захисту органів зору та дихання, співробітники ДСНС вивели молодих людей на свіже повітря. Крім того, рятувальники евакуювали з гуртожитку 76 людей.

Пожежу локалізували о 01:45, ліквідували – о 01:48.

Загалом на місці події працювали 19 рятувальників, залучено 6 одиниць основної та спеціальної техніки.

Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.

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Теги: Луцьк, пожежа, гуртожиток
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