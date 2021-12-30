У Луцьку горів гуртожиток: врятували трьох студентів, які не могли вийти самотужки, ще 76 людей евакуювали
Сьогодні, 09:37
27 січня о 01:36 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
О 01:43 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, а за декілька хвилин – рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини.
З’ясувалося, що пожежа виникла у недіючому приміщенні сміттєзбірника, особливо щільне задимлення утворилося на 5-9 поверхах будівлі.
Троє студентів, які перебували на восьмому поверсі, не могли вийти самотужки. Їх врятували бійці ДСНС у складі ланки газодимозахисної служби. За допомогою саморятівників, підключених до засобів захисту органів зору та дихання, співробітники ДСНС вивели молодих людей на свіже повітря. Крім того, рятувальники евакуювали з гуртожитку 76 людей.
Пожежу локалізували о 01:45, ліквідували – о 01:48.
Загалом на місці події працювали 19 рятувальників, залучено 6 одиниць основної та спеціальної техніки.
Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
О 01:43 до місця виклику прибули рятувальники 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, а за декілька хвилин – рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини.
З’ясувалося, що пожежа виникла у недіючому приміщенні сміттєзбірника, особливо щільне задимлення утворилося на 5-9 поверхах будівлі.
Троє студентів, які перебували на восьмому поверсі, не могли вийти самотужки. Їх врятували бійці ДСНС у складі ланки газодимозахисної служби. За допомогою саморятівників, підключених до засобів захисту органів зору та дихання, співробітники ДСНС вивели молодих людей на свіже повітря. Крім того, рятувальники евакуювали з гуртожитку 76 людей.
Пожежу локалізували о 01:45, ліквідували – о 01:48.
Загалом на місці події працювали 19 рятувальників, залучено 6 одиниць основної та спеціальної техніки.
Потерпілих та жертв немає, причина пожежі встановлюється.
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