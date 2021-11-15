У Луцьку у ДТП загинув водій: автомобіль злетів у кювет та врізався у стовп. ФОТО

Аварія трапилась 27 січня близько 1 години ночі на вулиці Гнідавській у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Керуючи автомобілем ВАЗ, 27-річний водій очевидно не впорався з керуванням, не врахував дорожнього слизького покриття та з’їхав у кювет, допустивши зіткнення з електроопорою.На місце негайно прибули медики та слідчо-оперативна група поліції.Водій не був пристебнутий паском безпеки та отримав серйозні ушкодження.Під час надання першочергової допомоги він від отриманих травм помер.За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ст. 286 ККУ.