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У Луцьку у ДТП загинув водій: автомобіль злетів у кювет та врізався у стовп. ФОТО

У Луцьку у ДТП загинув водій: автомобіль злетів у кювет та врізався у стовп. ФОТО
Аварія трапилась 27 січня близько 1 години ночі на вулиці Гнідавській у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Керуючи автомобілем ВАЗ, 27-річний водій очевидно не впорався з керуванням, не врахував дорожнього слизького покриття та з’їхав у кювет, допустивши зіткнення з електроопорою.

На місце негайно прибули медики та слідчо-оперативна група поліції.

Водій не був пристебнутий паском безпеки та отримав серйозні ушкодження.
У Луцьку у ДТП загинув водій: автомобіль злетів у кювет та врізався у стовп. ФОТО

Під час надання першочергової допомоги він від отриманих травм помер.

За цим фактом відомості внесено в ЄРДР за ст. 286 ККУ.
У Луцьку у ДТП загинув водій: автомобіль злетів у кювет та врізався у стовп. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, кювет, водій
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