Затримали солдата, який розстріляв 4 нацгвардійців і цивільну жінку у Дніпрі
Сьогодні, 10:02
У Дніпрі правоохоронці затримали 21-річного військового Національної гвардії Артема Рябчука, який напередодні розстріляв пʼятьох людей: чотирьох товаришів по службі та одну цивільну жінку.
Про це повідомили мер Дніпра Борис Філатов, а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у фейсбуці.
Хлопця затримали у місті Підгородне, автомат Калашникова був при ньому.
Міністр Монастирський зазначив, що Артем Рябчук понесе «найсуворішу відповідальність», а також, за наказом міністра, створять комісію, яка вивчатиме обставини, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Також комісія вивчить обставини, за яких Рябчук проходив військову медичну комісію, а також його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.
Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії будуть зроблені висновки — «у тому числі кадрові».
Нагадаємо, 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21-річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова.
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Про це повідомили мер Дніпра Борис Філатов, а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у фейсбуці.
Хлопця затримали у місті Підгородне, автомат Калашникова був при ньому.
Міністр Монастирський зазначив, що Артем Рябчук понесе «найсуворішу відповідальність», а також, за наказом міністра, створять комісію, яка вивчатиме обставини, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Також комісія вивчить обставини, за яких Рябчук проходив військову медичну комісію, а також його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.
Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії будуть зроблені висновки — «у тому числі кадрові».
Нагадаємо, 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21-річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова.
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Коментарі 1
Це тільки з причини дідівщини. Принижували хлопця, от і не витримали в нього нерви.
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