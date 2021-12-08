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Затримали солдата, який розстріляв 4 нацгвардійців і цивільну жінку у Дніпрі

Затримали солдата, який розстріляв 4 нацгвардійців і цивільну жінку у Дніпрі
У Дніпрі правоохоронці затримали 21-річного військового Національної гвардії Артема Рябчука, який напередодні розстріляв пʼятьох людей: чотирьох товаришів по службі та одну цивільну жінку.

Про це повідомили мер Дніпра Борис Філатов, а також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у фейсбуці.

Хлопця затримали у місті Підгородне, автомат Калашникова був при ньому.

Міністр Монастирський зазначив, що Артем Рябчук понесе «найсуворішу відповідальність», а також, за наказом міністра, створять комісію, яка вивчатиме обставини, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Також комісія вивчить обставини, за яких Рябчук проходив військову медичну комісію, а також його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії будуть зроблені висновки — «у тому числі кадрові».

Нагадаємо, 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21-річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова.

Фото з допису Дениса Монастирського
Фото з допису Дениса Монастирського
Фото з допису Бориса Філатова
Фото з допису Бориса Філатова

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Теги: трагедія, розстріл, Нацгвардія, Денис Монастирський
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Коментарі 1
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Це тільки з причини дідівщини. Принижували хлопця, от і не витримали в нього нерви.
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