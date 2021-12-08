Затримали солдата, який розстріляв 4 нацгвардійців і цивільну жінку у Дніпрі

Фото з допису Дениса Монастирського

Фото з допису Бориса Філатова

У Дніпрі правоохоронці затримали 21-річного військового Національної гвардії, який напередодні розстріляв пʼятьох людей: чотирьох товаришів по службі та одну цивільну жінку.Про це повідомили мер Дніпра, а також міністр внутрішніх справу фейсбуці.Хлопця затримали у місті Підгородне, автомат Калашникова був при ньому.Міністр Монастирський зазначив, що Артем Рябчук понесе «найсуворішу відповідальність», а також, за наказом міністра, створять комісію, яка вивчатиме обставини, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Також комісія вивчить обставини, за яких Рябчук проходив військову медичну комісію, а також його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії будуть зроблені висновки — «у тому числі кадрові».Нагадаємо, 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш»: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова.