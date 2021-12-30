Завантаженість вулиць у Луцьку: варто із 40-го до центру зробити суцільну смугу для громадського транспорту, – експерт

Данило Яловенко.



Про це він сказав у програмі «По дорозі» на



Він каже, що ця ідея не дуже популярна серед автомобілістів, тому що кожен з них думає, що в такому разі у нього заберуть якийсь простір.



«Насправді це трошки по-іншому працює. Маємо, наприклад, проспект Перемоги. Якщо подивитися на карту маршрутів громадського транспорту, це, можливо, найзавантаженіша громадським транспортом вулиця у Луцьку. Якщо проаналізувати, то орієнтовно відсотків 60-80 тих, хто цю вулицю проїжджає, – це ті, хто їде у громадському транспорті. У Європі пропускна здатність рахується не одиницями транспорту, а береться до уваги саме провізна здатність кількості людей, яку може вулиця через себе пропустити», – пояснює експерт.



«Якщо від цього відштовхуватися, то виходить, що переважна більшість тих, хто проїжджає цю вулицю, проїжджають саме у громадському транспорті. З цього випливає, що поділити вулицю навпіл, тобто віддати половину простору громадському транспорту, – це більш ніж справедливо. Якщо ми маємо 4 смуги і з кожного боку праву смугу зробимо смугою для громадського транспорту, кількість людей, які зможуть цією вулицею проїжджати, зросте, тому що громадський транспорт не буде стояти в заторах», – впевнений він.



«Якщо ми зробимо на Соборності смуги для громадського транспорту, в нас є можливість їх об’єднати з проспектом Перемоги через міст. Далі ми можемо об’єднати їх з Василя Мойсея і вивести це все на Винниченка і в центр. Відповідно отримаємо з 40-го до центру безперервну смугу громадського транспорту», – вважає Данило Яловенко.



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