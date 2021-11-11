У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО
Сьогодні, 10:47
У «Маневицькій виправній колонії (№42)» серед засуджених провели конкурс снігових фігур.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці установи.
Природа порадувала усіх нас в січні цього року гарними зимовими днями із снігопадами та заметілями. Погодні умови дали можливість адміністрації державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» згідно вказівки Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України організувати серед засуджених конкурс снігових фігур.
За результатами проведення конкурсу в установі перемогу здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1 із своєю сніговою фігурою казкового дракона.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці установи.
Природа порадувала усіх нас в січні цього року гарними зимовими днями із снігопадами та заметілями. Погодні умови дали можливість адміністрації державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» згідно вказівки Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України організувати серед засуджених конкурс снігових фігур.
За результатами проведення конкурсу в установі перемогу здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1 із своєю сніговою фігурою казкового дракона.
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