У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО





Про це повідомляють на



Природа порадувала усіх нас в січні цього року гарними зимовими днями із снігопадами та заметілями. Погодні умови дали можливість адміністрації державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» згідно вказівки Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України організувати серед засуджених конкурс снігових фігур.



За результатами проведення конкурсу в установі перемогу здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1 із своєю сніговою фігурою казкового дракона.



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