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У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО

У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО
У «Маневицькій виправній колонії (№42)» серед засуджених провели конкурс снігових фігур.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці установи.

Природа порадувала усіх нас в січні цього року гарними зимовими днями із снігопадами та заметілями. Погодні умови дали можливість адміністрації державної установи «Маневицька виправна колонія (№42)» згідно вказівки Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України організувати серед засуджених конкурс снігових фігур.
У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО

За результатами проведення конкурсу в установі перемогу здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1 із своєю сніговою фігурою казкового дракона.
У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО
У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО
У колонії на Волині серед засуджених провели конкурс снігових фігур. ФОТО

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Теги: Волинь, Маневичі, колонія, снігові, фігури
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