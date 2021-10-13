Для цивільних українців проведуть навчання на випадок надзвичайної ситуації

Міністр внутрішніх справрозповів про те, що Міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.Про це інформує пресслужба ДСНС України.Тренування пройдуть у різних регіонах країни. Він також зазначив, що в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.“До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та ін. країнах”, - підкреслив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.Тимчасовий виконувач обов'язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуаційповідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.“В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту”, - зазначив Сергій Крук.