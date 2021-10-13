Для цивільних українців проведуть навчання на випадок надзвичайної ситуації
Сьогодні, 11:18
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про те, що Міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.
Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Тренування пройдуть у різних регіонах країни. Він також зазначив, що в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.
“До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та ін. країнах”, - підкреслив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Тимчасовий виконувач обов'язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.
“В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту”, - зазначив Сергій Крук.
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Про це інформує пресслужба ДСНС України.
Тренування пройдуть у різних регіонах країни. Він також зазначив, що в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.
“До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та ін. країнах”, - підкреслив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Тимчасовий виконувач обов'язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.
“В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту”, - зазначив Сергій Крук.
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