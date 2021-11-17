Псевдоорендодавці ошукали волинянина на 12 тисяч гривень

Вчора, 26 січня, до Ковельського районного управління поліції звернувся ковельчанин із заявою про те, що шукаючи квартиру для оренди на сайті безкоштовних оголошень, його ошукали.Про це повідомляють у Ковельському районнму управлінні поліції Волинської області.Заявник, подзвонивши за оголошенням, та домовившись про оренду квартири, сплатив завдаток у сумі 12 000 гривень. Однак після отримання коштів, «орендодавці» на зв’язок більше не виходили.За фактом вчинення шахрайських дій поліцією розпочали досудове розслідування.Поліцейські радять аби уникнути шахрайства при оренді житла:1. Постарайтеся перевірити історію квартири, що здається. Промоніторте адресу на сайтах оголошень про нерухомість, щоб зрозуміти, як давно шукають орендарів. Можливо, вдасться знайти відгуки про власників.3.Домовляйтеся про повний розрахунок за квартиру тільки в момент заїзду. Якщо власники наполягають на заставі або передоплаті – внесіть мінімально можливу суму.4.При добовій оренді не сплачуйте заставу або завдаток на карту. Пам'ятайте, що передоплата за ненадані послуги підвищує шанси шахраїв. Перевіряйте фотографії житла через пошук Google, щоб дізнатися, чи відповідають зображення вказаній адресі та об'єкту.