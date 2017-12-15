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ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі

ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі
Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

«ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому», - заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Він наголосив, що службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади. А також забезпечення несення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь Національної гвардії України.

Попередня кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21-річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова, його затримали у місті Підгородне.

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Теги: ДБР, кримінальне провадження, Нацгвардія, розстріл, Дніпро, Артем Рябчук
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