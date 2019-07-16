Інтерпол затримав у Чехії волинянина

Рудинець Сергій Віталійович був оголошений у міжнародний розшук. Судове провадження у справі зупинили.



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12 січня 2022 року до суду надійшло повідомлення від Ковельського районного управління поліції про те, що він розшуканий та затриманий компетентними органами Національного центрального бюро Інтерполу в Чеській Республіці.



Міністерство юстиції України проінформувало суд про підготовку документів на видачу його з території Чехії.



Ухвалою судді Тетяни Денисюк від 18 січня відновлено судове провадження №1-кп/159/27/22. В ухвалі вказується, що мешканець Ковеля обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке віднесено до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі.



У матеріалах справи говориться, що він о 21-й годині 26 червня 2019 року, скориставшись відсутністю сторожа, проник на територію виробничого комплексу «Техносервіс» Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною, що у Ковелі на вулиці Анатолія Грищенка, звідки намагався викрасти з автомобіля МАЗ масляний нанос та піддон, на загальну суму 932 грн 37 коп. Однак його затримали працівники патрульної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жовтні 2020 року ухвалою Ковельського міськрайонного суду обвинувачений мешканець міста Ковелябув оголошений у міжнародний розшук. Судове провадження у справі зупинили.Про це пише Ковель медіа 12 січня 2022 року до суду надійшло повідомлення від Ковельського районного управління поліції про те, що він розшуканий та затриманий компетентними органами Національного центрального бюро Інтерполу в Чеській Республіці.Міністерство юстиції України проінформувало суд про підготовку документів на видачу його з території Чехії.Ухвалою суддівід 18 січня відновлено судове провадження №1-кп/159/27/22. В ухвалі вказується, що мешканець Ковеля обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке віднесено до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі.У матеріалах справи говориться, що він о 21-й годині 26 червня 2019 року, скориставшись відсутністю сторожа, проник на територію виробничого комплексу «Техносервіс» Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною, що у Ковелі на вулиці Анатолія Грищенка, звідки намагався викрасти з автомобіля МАЗ масляний нанос та піддон, на загальну суму 932 грн 37 коп. Однак його затримали працівники патрульної поліції.

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