Луцьк – у фіналі конкурсу «Молодіжна столиця України»





Про це інформують у департаменті молодіжної політики Міністерства молоді та спорту.



25 січня 2022 року відбулось третє засідання Наглядової ради національного конкурсу «Молодіжна столиця України», під час якого визначили фіналістів конкурсу.



За звання переможця та статус «Молодіжна столиця України – 2023» будуть змагатися 10 міст:



-Буча

-Вінниця

-Івано-Франківськ

-Луцьк

-Маріуполь

-Миколаїв

-Полтава

-Ужгород

-Умань

-Чернівці.



Нагадують, для участі у другому турі міста мають підготувати Програму заходів “Молодіжної столиці України – 2023”.

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