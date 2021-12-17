вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк – у фіналі конкурсу «Молодіжна столиця України»

Луцьк – у фіналі конкурсу «Молодіжна столиця України»
Визначили фіналістів національного конкурсу «Молодіжна столиця України», серед них – Луцьк.

Про це інформують у департаменті молодіжної політики Міністерства молоді та спорту.

25 січня 2022 року відбулось третє засідання Наглядової ради національного конкурсу «Молодіжна столиця України», під час якого визначили фіналістів конкурсу.

За звання переможця та статус «Молодіжна столиця України – 2023» будуть змагатися 10 міст:

-Буча
-Вінниця
-Івано-Франківськ
-Луцьк
-Маріуполь
-Миколаїв
-Полтава
-Ужгород
-Умань
-Чернівці.

Нагадують, для участі у другому турі міста мають підготувати Програму заходів “Молодіжної столиці України – 2023”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, фінал, конкурс, Молодіжна столиця України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк – у фіналі конкурсу «Молодіжна столиця України»
Сьогодні, 12:36
Інтерпол затримав у Чехії волинянина
Сьогодні, 12:25
ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі
Сьогодні, 12:17
Псевдоорендодавці ошукали волинянина на 12 тисяч гривень
Сьогодні, 11:33
Як волинян сповіщатимуть про небезпеку у разі вторгнення Росії. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Луцьк бореться за титул «Місто України» Луцьк бореться за титул «Місто України»
08 січень, 11:59
У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів
06 січень, 19:22
У Луцьку найкраще оформлений до новорічних свят заклад виграє 15 000 гривень У Луцьку найкраще оформлений до новорічних свят заклад виграє 15 000 гривень
17 грудень, 2021, 16:45
Куди піти у Луцьку на вихідних 11–12 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ Куди піти у Луцьку на вихідних 11–12 грудня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
10 грудень, 2021, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк – у фіналі конкурсу «Молодіжна столиця України»
Сьогодні, 12:36
 0
Інтерпол затримав у Чехії волинянина
Сьогодні, 12:25
 0
ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі
Сьогодні, 12:17
 0
Псевдоорендодавці ошукали волинянина на 12 тисяч гривень
Сьогодні, 11:33
 0
Як волинян сповіщатимуть про небезпеку у разі вторгнення Росії. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8