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Оприлюднили відео першого допиту 20-річного солдата Рябчука

Оприлюднили відео першого допиту 20-річного солдата Рябчука
У мережі оприлюднили кадри допиту солдата НГУ Артема Рябчука, який 27 січня розстріляв 5 людей і ще 5 поранив.

Відео оприлюднив у Фейсбук Сергій Братчук.

Рябчук відтворив хронологію подій і розповів, чому вирішив здатися правоохоронцям. Він перебував у тривожній групі і мав при собі кілька магазинів з патронами та зброю.

“Я зарядив перший магазин і вистрілив по тим двом, які були в кімнаті. Це строковик і контрактник. Я знав, що операторка (загибла жінка — ред.) зв’язується з частиною кожні 30 хвилин для докладення обстановки. Щоб вона не доповіла, я пальнув по ній. Потім я підійшов до відкритого сейфу та забрав усі ріжки, які міг закинути у ранець, і вибіг із заводу”, — розповів Артем Рябчук.

Він не міг відчинити одну з дверей, тому пройшовся територією заводу і знайшов місце, через яке зміг перелізти та вийти за територію “Південмашу”.

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“Я вийшов на трасу і зловив легкову машину. За кермом була жінка. Вона підкинула мене до лівого берега. Після чого я пішов у покинуту будівлю, де скинув кілька ріжків”, — розповів солдат.




Нагадаємо, 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21-річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова, його затримали у місті Підгородне.



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Теги: Артем Рябчук, допит, розстріл, НГУ, Дніпро
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