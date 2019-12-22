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На волинському кордоні пес винюхав наркотики в автомобілі. ФОТО

На волинському кордоні пес винюхав наркотики в автомобілі. ФОТО
У пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» правоохоронці затримали осіб з наркотиками.

Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Хмельниччанин слідував за кордон автобусом сполученням «Хмельницький-Варшава». Під час прикордонно-митного контролю оглядова група виявила у чоловіка заборонені речовини. Пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору та згорток, ймовірно з «гашишем», хмельничанин поклав у кишеню куртки.

Також «Травичку» виявили прикордонники й у водія автомобіля «Citroën» - 41-річного жителя Ковеля, який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг». Допоміг їм у цьому службовий собака.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.

Знайдені речовини встановленим порядком правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

На волинському кордоні пес винюхав наркотики в автомобілі. ФОТО
На волинському кордоні пес винюхав наркотики в автомобілі. ФОТО
На волинському кордоні пес винюхав наркотики в автомобілі. ФОТО
На волинському кордоні пес винюхав наркотики в автомобілі. ФОТО
На волинському кордоні пес винюхав наркотики в автомобілі. ФОТО

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Теги: наркотики, кордон, Ягодин, Устилуг, пес винюхав
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