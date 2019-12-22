На волинському кордоні пес винюхав наркотики в автомобілі. ФОТО

У пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» правоохоронці затримали осіб з наркотиками.Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Хмельниччанин слідував за кордон автобусом сполученням «Хмельницький-Варшава». Під час прикордонно-митного контролю оглядова група виявила у чоловіка заборонені речовини. Пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору та згорток, ймовірно з «гашишем», хмельничанин поклав у кишеню куртки.Також «Травичку» виявили прикордонники й у водія автомобіля «Citroën» - 41-річного жителя Ковеля, який їхав до Польщі через пункт пропуску «Устилуг». Допоміг їм у цьому службовий собака.Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.Знайдені речовини встановленим порядком правоохоронці вилучили та направили на експертизу.