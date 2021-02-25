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Від кладовища до музею і суду: де і як у Луцьку відбуватимуть громадські роботи засуджені і порушники

Від кладовища до музею і суду: де і як у Луцьку відбуватимуть громадські роботи засуджені і порушники
У Луцькій міській раді на 2022 рік затвердили види робіт і об’єкти для відбування громадських робіт засудженими та порушниками, на яких наклали стягнення у вигляді громадських робіт.

Відповідне рішення прийняли під час сесії Луцької міської ради 27 січня.

Згідно з рішенням міської ради, засуджені та порушники, яким призначені громадські роботи, будуть працювати, для прикладу, у парках і скверах, на кладовища<, в управлінні поліції, військовій частині, музеї тощо.

Зокрема, громадські роботи засуджені та порушники відбуватимуть на таких об’єктах: житлово-комунальне підприємство № 3, КП «Парки та сквери м. Луцька», Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування, Луцьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, Луцьке відділення № 3 Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, КП «Луцький зоопарк», Луцький міськрайонний суд Волинської області, Державна установа «Луцький слідчий ізолятор», КП «Ласка», Військова частина А2466, Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Західного Полісся, КЗВО «Волинський медичний інститут», Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК, Музей історії сільського господарства Волині – скансен.

Серед видів робіт, які виконуватимуть засуджені та порушники, на яких наклали стягнення у вигляді громадських робіт, такі:

- прибирання, благоустрій та озеленення території, кладовищ, зон відпочинку і туризму, подорожніх смуг, пам’яток архітектури, історії та культури;
- роботи з відновлення та догляду за пам’ятниками архітектури, історії та культури;
- благоустрій території міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання захисників Вітчизни і утримання в належному стані цвинтарів;
- благоустрій території після закінчення будівництва, прибирання будівельного сміття;
- виконання найпростіших робіт з ремонту або реконструкції на об’єктах соціальної сфери;
- роботи з благоустрою та впорядкування територій зі збереження властивостей природно-територіальних комплексів для оптимального використання природного потенціалу земель;
- вирубка чагарників вздовж доріг.

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Теги: громадські роботи, засуджені, Луцьк
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