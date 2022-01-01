З бюджету Луцька виділять гроші на тероборону





Відповідне рішення ухвалили під час чергової сесії Луцької міської ради 27 січня, пише

Під час розгляду питання виступив голова фракції «Громадянського руху «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Тарас Шкітер закликав колег підтримати тероборону.



«Вчора разом зі своїми колегами по фракції ми відвідали місце дислокації Луцького батальйону територіальної оборони, зустрілися з командиром батальйону та його заступником, оглянули місця, де вони будуть працювати та проводити тренування, вивчили їхні потреби. В сьогоднішніх умовах ми розуміємо наскільки важливою є роль батальйонів територіальної оборони. Вони є тими підрозділами, які першочергово мають здійснювати оборону своїх громад та її мешканців. Тому ми як депутати міської ради повинні надати їм максимальну підтримку не зважаючи на те, наскільки якісно здійснює свою частину забезпечення центральна влада», – зазначив Тарас Шкітер.



Депутат додав, що необхідно розуміти, що той рівень загрози, який ми маємо сьогодні, швидко не зникне, це не тимчасове явище.



«Нам треба навчитися з цим жити, нам треба посилювати заходи з оборони, проводити відповідні навчання та інформаційну роботу. Усе це дуже важливо, якщо ми хочемо жити з мирним небом. Зараз як ніколи ми маємо зберігати спокій та слідувати словам класиків: «Хочеш миру – готуйся до війни!» Ізраїль живе в такому стані понад 70 років і є однією з найбезпечніших та найбільш розвинених держав. Впевнений, що і нам це під силу», – підсумував Тарас Шкітер.



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Політик додав, що щодо потреб батальйону, загалом обласна рада передала їм досить пристойні приміщення, але для повноцінної роботи потрібно якнайшвидше вирішити ряд проблемних питань, в першу чергу це допомогти з облаштуванням електромережі, резервного живлення та запустити опалення приміщень.



«З нашої ініціативи ми сьогодні виділили 100 тисяч гривень на ці потреби, але я впевнений, що це далеко не останні гроші на ці потреби. Тому я пропоную до наступної сесії розробити програму підтримки територіальної оборони та при потребі внести відповідні зміни до бюджету громади. Ніхто крім нас не потурбується за безпеку нашої громади та її мешканців», – підсумував Тарас Шкітер.



Міський голова підтримав звернення та зазначив, що 100 гривень буде виділено з міського бюджету. Депутати також проголосували за відповідний проєкт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Луцької міської ради виділять 100 тисяч гривень з міського бюджету для потреб територіальної оборони громади.Відповідне рішення ухвалили під час чергової сесії Луцької міської ради 27 січня, пише ІА Конкурент.

Під час розгляду питання виступив голова фракції «Громадянського руху «СВІДОМІ» у Луцькій міській радізакликав колег підтримати тероборону.«Вчора разом зі своїми колегами по фракції ми відвідали місце дислокації Луцького батальйону територіальної оборони, зустрілися з командиром батальйону та його заступником, оглянули місця, де вони будуть працювати та проводити тренування, вивчили їхні потреби. В сьогоднішніх умовах ми розуміємо наскільки важливою є роль батальйонів територіальної оборони. Вони є тими підрозділами, які першочергово мають здійснювати оборону своїх громад та її мешканців. Тому ми як депутати міської ради повинні надати їм максимальну підтримку не зважаючи на те, наскільки якісно здійснює свою частину забезпечення центральна влада», – зазначив Тарас Шкітер.Депутат додав, що необхідно розуміти, що той рівень загрози, який ми маємо сьогодні, швидко не зникне, це не тимчасове явище.«Нам треба навчитися з цим жити, нам треба посилювати заходи з оборони, проводити відповідні навчання та інформаційну роботу. Усе це дуже важливо, якщо ми хочемо жити з мирним небом. Зараз як ніколи ми маємо зберігати спокій та слідувати словам класиків: «Хочеш миру – готуйся до війни!» Ізраїль живе в такому стані понад 70 років і є однією з найбезпечніших та найбільш розвинених держав. Впевнений, що і нам це під силу», – підсумував Тарас Шкітер.Політик додав, що щодо потреб батальйону, загалом обласна рада передала їм досить пристойні приміщення, але для повноцінної роботи потрібно якнайшвидше вирішити ряд проблемних питань, в першу чергу це допомогти з облаштуванням електромережі, резервного живлення та запустити опалення приміщень.«З нашої ініціативи ми сьогодні виділили 100 тисяч гривень на ці потреби, але я впевнений, що це далеко не останні гроші на ці потреби. Тому я пропоную до наступної сесії розробити програму підтримки територіальної оборони та при потребі внести відповідні зміни до бюджету громади. Ніхто крім нас не потурбується за безпеку нашої громади та її мешканців», – підсумував Тарас Шкітер.Міський голова підтримав звернення та зазначив, що 100 гривень буде виділено з міського бюджету. Депутати також проголосували за відповідний проєкт.

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