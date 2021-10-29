Знову «зрівняйлівка»: Луцьк звернеться до Шмигаля і Ляшка через вимогу збільшити зарплату медикам

Луцька міська рада вирішила звернутись до прем’єр-міністра Українита міністра охорони здоров’я Українищодо забезпечення нарахування з 1 січня 2022 року заробітної плати медичним працівникам.Відповідне звернення депутати прийняли під час сесії Луцької міської ради 27 січня.Аргументуючи необхідність звернення, депутатка міської ради, директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка»розповіла, що 12 січня 2022 року уряд ввів у дію постанову № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я», вимогами якої є нарахування заробітної плати на рівні не менше 20 000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та на рівні не менше 13 500 гривень фахівцям з базовою вищою освітою закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці.За словами Оксани Лєщинської, ідеєю медреформи задуманий такий принцип: чим вища буде якість надання лікарем медичних послуг – тим вища його зарплата.Але постанова Кабміну про збільшення зарплат медикам тепер просто нівелює цей підхід і повертає радянську «зрівняйлівку» і демотивує медперсонал.«Сприйняття працівником, що оплачується факт перебування на робочому місці, а не надана медична послуга, призведе до втрати інтересу, ініціативи, відповідальності та внутрішнього бажання працювати оскільки заробітна плата лікаря має становити 20 000 грн, а сестри медичної 13 500 грн не залежно від кількості прийнятих пацієнтів. На сьогодні відсутні будь-які нормативні документи, які регламентують планову кількість прийнятих пацієнтів та нормативи часу відведеного на пацієнта впродовж виконання місячної норми праці, що створює передумови для «зрівнялівки» – встановлення окладів на одному рівні працівникам з різною кваліфікацією. Це є прямим порушенням вимог ст. 96, 97 КЗпП та ст. 6 «Закону про оплату праці», – йдеться у зверненні.Зрештою, 31 депутат Луцькради проголосував за те, аби надіслати Шмигалю та Ляшку звернення, у якому обранці громади вимагають розробити та затвердити нормативно-методичну документацію, яка б регламентувала планову кількість прийнятих пацієнтів та нормативи часу відведеного на пацієнта впродовж виконання місячної норми праці для забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я».