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Поліція шукає осіб, які продали в інтернеті волинянину фальшиве посвідчення водія

Поліція шукає осіб, які продали в інтернеті волинянину фальшиве посвідчення водія
Поліція шукає осіб, які збули 19-річному юнаку підроблене посвідчення водія.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Тоді 19-річний юнак поскаржився патрульній поліції на відсутність у додатку «Дія» водійського посвідчення, яке він купив в інтернеті за 4 тисячі гривень.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 358 ККУ.

Згодом воно було закрите щодо заявника на підставі частиною 1 пунктом 2 статті 284 КПК, оскільки той сам повідомив поліцію про підроблене посвідчення, як тільки його отримав, тобто використати не встиг.

Осіб, які реалізували фальшивку, поліція наразі встановлює.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 358 ККУ.

Вживаються всі необхідні заходи, аби притягнути зловмисників до відповідальності.

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Теги: посвідчення водія, підробка, поліція, Луцьк
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