Поліція шукає осіб, які продали в інтернеті волинянину фальшиве посвідчення водія





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Тоді 19-річний юнак



За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 358 ККУ.



Згодом воно було закрите щодо заявника на підставі частиною 1 пунктом 2 статті 284 КПК, оскільки той сам повідомив поліцію про підроблене посвідчення, як тільки його отримав, тобто використати не встиг.



Осіб, які реалізували фальшивку, поліція наразі встановлює.



Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 358 ККУ.



Вживаються всі необхідні заходи, аби притягнути зловмисників до відповідальності.

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