Луцькі школярі принесли власноруч зроблені ковдри для тварин КП «Ласка». ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Владислава Малесик.



Також школярі побували у ветеринарно-стерилізаційному центрі для безпритульних тварин "Ласка".



Для підопічних "Ласки" Владислава Малесик зробила невеличкий будиночок для котів, дівчинка обшила його тканиною та поклала м`який матрац, аби тваринам було тепло та затишно.



Школярка Олександра Лащ привезла для тварин лежак. Його, розповіла дівчина, шила майже два тижні. "Ставлення змінилося. Я побачила, що тут багато працює людей, які допомагають собакам і котам на волонтерських засадах", – каже школярка.



Як розповіла директорка підприємства Оксана Богданюк, нині на території ветеринарно-стерилізаційного центру більше 300 кішок та собак. "Ми вирішимо проблему безпритульності лише, коли будуть прийняті чіткі заходи у законодавчому полі, яких будуть строго і конструктивно дотримуватися: відповідальне ставлення власників, стерилізація тварин", – каже керівниця "Ласки".



Зі слів Оксани Богданюк, для учнів перебування у "Ласці" – це урок про відповідальність за приручених тварин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні луцької загальноосвітньої школи №11 зібрали допомогу для безпритульних тварин, які нині живуть на території КП "Ласка". На підприємство діти принесли корм та власноруч зроблені ковдри, лежаки та маленькі будиночки.Про це розповіла Суспільному семикласницяТакож школярі побували у ветеринарно-стерилізаційному центрі для безпритульних тварин "Ласка".Для підопічних "Ласки" Владислава Малесик зробила невеличкий будиночок для котів, дівчинка обшила його тканиною та поклала м`який матрац, аби тваринам було тепло та затишно.Школяркапривезла для тварин лежак. Його, розповіла дівчина, шила майже два тижні. "Ставлення змінилося. Я побачила, що тут багато працює людей, які допомагають собакам і котам на волонтерських засадах", – каже школярка.Як розповіла директорка підприємства, нині на території ветеринарно-стерилізаційного центру більше 300 кішок та собак. "Ми вирішимо проблему безпритульності лише, коли будуть прийняті чіткі заходи у законодавчому полі, яких будуть строго і конструктивно дотримуватися: відповідальне ставлення власників, стерилізація тварин", – каже керівниця "Ласки".Зі слів Оксани Богданюк, для учнів перебування у "Ласці" – це урок про відповідальність за приручених тварин.

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