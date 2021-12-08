У Луцьку пожежники через вікно рятували пенсіонерку, яка зачинилася у квартирі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:57
У Луцьку рятувальники допомогли відчинити двері в квартиру, де перебувала жінка літнього віку.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
27 січня о 10:57 надійшло повідомлення про те, що за зачиненими дверима в кімнаті квартири, що на вулиці Арцеулова у Луцьку, перебуває літня жінка й не може самотужки їх відчинити.
Допомогли пенсіонерці співробітники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Волинській області.
Драбиною рятувальники піднялися з 7-го на 8-й поверх будинку та за допомогою ручного немеханізованого інструменту відчинили двері у кімнаті та квартирі, звільнивши жінку.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
27 січня о 10:57 надійшло повідомлення про те, що за зачиненими дверима в кімнаті квартири, що на вулиці Арцеулова у Луцьку, перебуває літня жінка й не може самотужки їх відчинити.
Допомогли пенсіонерці співробітники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Волинській області.
Драбиною рятувальники піднялися з 7-го на 8-й поверх будинку та за допомогою ручного немеханізованого інструменту відчинили двері у кімнаті та квартирі, звільнивши жінку.
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