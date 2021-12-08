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У Луцьку пожежники через вікно рятували пенсіонерку, яка зачинилася у квартирі. ВІДЕО

У Луцьку пожежники через вікно рятували пенсіонерку, яка зачинилася у квартирі. ВІДЕО
У Луцьку рятувальники допомогли відчинити двері в квартиру, де перебувала жінка літнього віку.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

27 січня о 10:57 надійшло повідомлення про те, що за зачиненими дверима в кімнаті квартири, що на вулиці Арцеулова у Луцьку, перебуває літня жінка й не може самотужки їх відчинити.

Допомогли пенсіонерці співробітники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Волинській області.

Драбиною рятувальники піднялися з 7-го на 8-й поверх будинку та за допомогою ручного немеханізованого інструменту відчинили двері у кімнаті та квартирі, звільнивши жінку.

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Теги: Луцьк, рятувальники, пенсіонерка, зачинилася вдома
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