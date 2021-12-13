Волинянин потрапив у фінал чемпіонату світу з ММА і буде боротися з росіянином. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
Волинянин Іван Пасич потрапив у фінал чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА, що відбувається в Абу-Дабі.
Про це розповів Суспільному речник національної федерації Віктор Кришталь.
У складі збірної команди України на чемпіонат світу поїхали 22 спортсмени. Серед них – двоє волинян: Іван Пасич та Вадим Ковальський. Хлопців поїхали підтримати на чемпіонаті світу їхні тренери Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.
В другий змагальний день 1/8 на чемпіонаті світу представники збірної України брали участь у шістнадцяти поєдинках. Волинянин Іван Пасич у ваговій категорії 61.2 кг серед юніорів переміг спортсмена з Франції Соухіла Арезкі та вийшов у фінал.
Ще один волинянин, Вадим Ковальський у ваговій категорія 65.8 кг серед молоді поступився Максу Хуніннену з Фінляндії.
У фінальному поєдинку Іван Пасич боротиметься за золоту медаль із росіянином Асефом Чапуровим.
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Про це розповів Суспільному речник національної федерації Віктор Кришталь.
У складі збірної команди України на чемпіонат світу поїхали 22 спортсмени. Серед них – двоє волинян: Іван Пасич та Вадим Ковальський. Хлопців поїхали підтримати на чемпіонаті світу їхні тренери Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.
В другий змагальний день 1/8 на чемпіонаті світу представники збірної України брали участь у шістнадцяти поєдинках. Волинянин Іван Пасич у ваговій категорії 61.2 кг серед юніорів переміг спортсмена з Франції Соухіла Арезкі та вийшов у фінал.
Ще один волинянин, Вадим Ковальський у ваговій категорія 65.8 кг серед молоді поступився Максу Хуніннену з Фінляндії.
У фінальному поєдинку Іван Пасич боротиметься за золоту медаль із росіянином Асефом Чапуровим.
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