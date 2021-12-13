вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин потрапив у фінал чемпіонату світу з ММА і буде боротися з росіянином. ВІДЕО

Волинянин потрапив у фінал чемпіонату світу з ММА і буде боротися з росіянином. ВІДЕО
Волинянин Іван Пасич потрапив у фінал чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА, що відбувається в Абу-Дабі.

Про це розповів Суспільному речник національної федерації Віктор Кришталь.

У складі збірної команди України на чемпіонат світу поїхали 22 спортсмени. Серед них – двоє волинян: Іван Пасич та Вадим Ковальський. Хлопців поїхали підтримати на чемпіонаті світу їхні тренери Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.

В другий змагальний день 1/8 на чемпіонаті світу представники збірної України брали участь у шістнадцяти поєдинках. Волинянин Іван Пасич у ваговій категорії 61.2 кг серед юніорів переміг спортсмена з Франції Соухіла Арезкі та вийшов у фінал.

Ще один волинянин, Вадим Ковальський у ваговій категорія 65.8 кг серед молоді поступився Максу Хуніннену з Фінляндії.

У фінальному поєдинку Іван Пасич боротиметься за золоту медаль із росіянином Асефом Чапуровим.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чемпіонат світу, ММА, волинянин, фінал, Іван Пасич
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла
Сьогодні, 15:51
Лісівник з Волині заплатить 34 тисячі штрафу за нелегальний продаж деревини
Сьогодні, 15:40
Волинянин потрапив у фінал чемпіонату світу з ММА і буде боротися з росіянином. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
У Луцьку пожежники через вікно рятували пенсіонерку, яка зачинилася у квартирі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:57
Поліція шукає осіб, які продали в інтернеті волинянину фальшиве посвідчення водія
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Волиняни у складі національної збірної виступають на чемпіонаті світу з ММА Волиняни у складі національної збірної виступають на чемпіонаті світу з ММА
24 січень, 12:41
Волинянин переміг на кубку України з ММА Волинянин переміг на кубку України з ММА
13 грудень, 2021, 14:31
Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО Волинські бійці завоювали низку медалей на чемпіонаті світу з ММА. ФОТО
02 серпень, 2021, 18:15
Збірна України з риболовлі, у складі якої – четверо волинян, здобула «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО Збірна України з риболовлі, у складі якої – четверо волинян, здобула «бронзу» на чемпіонаті світу. ФОТО
17 лютий, 2020, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла
Сьогодні, 15:51
 0
Лісівник з Волині заплатить 34 тисячі штрафу за нелегальний продаж деревини
Сьогодні, 15:40
 0
Волинянин потрапив у фінал чемпіонату світу з ММА і буде боротися з росіянином. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18
 0
У Луцьку пожежники через вікно рятували пенсіонерку, яка зачинилася у квартирі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:57
 0
Поліція шукає осіб, які продали в інтернеті волинянину фальшиве посвідчення водія
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8