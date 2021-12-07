У місті на Волині хочуть побудувати спортивну школу. ФОТО
Сьогодні, 16:11
Понад п’ять років громада у Любомлі домагається будівництва нової дитячо-юнацької спортивної школи. Три десятиліття заклад розташовується в пам’ятці архітектури національного значення – палаці Браницьких.
Про це повідомляють на сайті Волинської облради.
Голова обласної ради Григорій Недопад у супроводі депутатів Володимира Бондаря та Андрія Бокоча з робочим візитом відвідав Любомльську міську територіальну громаду.
Голова громади Роман Ющук розповів про кілька нагальних потреб любомльчан і попросив сприяння у їх вирішенні. Він зазначив, що понад п’ять років громада домагається будівництва нової дитячо-юнацької спортивної школи.
«Наші діти займаються у практично аварійній будівлі, яку не те, що неможливо пристосувати під сучасні потреби, навіть звичайний ремонт зробити проблемно через статус пам’ятки. Тому ми вирішили зводити нову спортшколу. Неподалік стадіону «Колос» уже виділили земельну ділянку площею понад півгектара. До кінця лютого завершать розробку проектно-кошторисної документації. Будівля буде триповерховою із великою залою для ігрових видів спорту, окремими площами для занять з боротьби, дзюдо, боксу та гімнастики, глядацькими трибунами, роздягальнями та душовими. Вартість об’єкту – понад 70 мільйонів гривень. Ми розраховуємо на співфінансування з державного бюджету під інфраструктурну програму, яку фінансує Міністерство молоді та спорту», – сказав він.
«Громада готова співфінансувати і веде активну підготовчу роботу. Сподіваємось, що й народні депутати, які були обрані від цього округу, подбають про виділення коштів з державної казни на цей об’єкт. І у підсумку, за рахунок місцевого, обласного і державного бюджетів ми зможемо реалізувати цей проєкт», – резюмував голова облради Григорій Недопад.
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Про це повідомляють на сайті Волинської облради.
Голова обласної ради Григорій Недопад у супроводі депутатів Володимира Бондаря та Андрія Бокоча з робочим візитом відвідав Любомльську міську територіальну громаду.
Голова громади Роман Ющук розповів про кілька нагальних потреб любомльчан і попросив сприяння у їх вирішенні. Він зазначив, що понад п’ять років громада домагається будівництва нової дитячо-юнацької спортивної школи.
«Наші діти займаються у практично аварійній будівлі, яку не те, що неможливо пристосувати під сучасні потреби, навіть звичайний ремонт зробити проблемно через статус пам’ятки. Тому ми вирішили зводити нову спортшколу. Неподалік стадіону «Колос» уже виділили земельну ділянку площею понад півгектара. До кінця лютого завершать розробку проектно-кошторисної документації. Будівля буде триповерховою із великою залою для ігрових видів спорту, окремими площами для занять з боротьби, дзюдо, боксу та гімнастики, глядацькими трибунами, роздягальнями та душовими. Вартість об’єкту – понад 70 мільйонів гривень. Ми розраховуємо на співфінансування з державного бюджету під інфраструктурну програму, яку фінансує Міністерство молоді та спорту», – сказав він.
«Громада готова співфінансувати і веде активну підготовчу роботу. Сподіваємось, що й народні депутати, які були обрані від цього округу, подбають про виділення коштів з державної казни на цей об’єкт. І у підсумку, за рахунок місцевого, обласного і державного бюджетів ми зможемо реалізувати цей проєкт», – резюмував голова облради Григорій Недопад.
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