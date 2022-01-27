вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нацгвардійцю, що розстріляв людей у Дніпрі, оголосили підозру за трьома статтями

Нацгвардійцю, що розстріляв людей у Дніпрі, оголосили підозру за трьома статтями
Солдату-строковику Національної гвардії України Артему Рябчуку, який вчинив стрілянину на "Южмаші", оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу – умисне вбиство (ст. 115), дизертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410).

Про це повідомили на брифінгу в Державному бюро розслідувань, пише LB.ua.

Мотиви злочину поки невідомі – хлопець нині перебуває на допиті, для зʼясування цього з ним спілкуються правоохоронці. Слідчі перевіряють інформацію, поширену в соцмережах про те, що два місяці тому підозрюваний став свідком бійки солдатів і розповів про неї керівництво, після чого його стали цькувати.

Правоохоронці також перевірять, чи був він у стані спʼяніння на момент злочину та чи є він осудним. Слідчі клопотатимуть про безальтернативне утримання під вартою.

"Щодо мотивів, з яких причин він скоїв цей злочин, буде вияснятися", – зазначили на брифінгу.

У ДБР також зазначили, що в покинутій будівлі виявили речі, покинуті підозрюваним, серед них – близько 10 "магазинів" від автомату, які він забрав.

Правоохоронці також повідомили деталі про пʼятьох поранених – стан чотирьох вдалось стабілізувати, одна жінка досі перебуває в тяжкому стані.

Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю.

Серед загиблих – пʼятеро військових і одна цивільна людина. Хто саме поранений – не повідомляється.

Для затримки зловмисника ввели оперативний план "Сирена". Мотиви хлопця поки не повідомляються.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування. Правоохоронці говорили, що про опізнання хлопця їм повідомляли й інші свідки.

Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна людина. Поранено ще пʼятьох людей. Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нацгвардієць, розстріл, підозра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні дозволили бустерну дозу через три місяці після другого щеплення
Сьогодні, 17:10
Нацгвардійцю, що розстріляв людей у Дніпрі, оголосили підозру за трьома статтями
Сьогодні, 16:47
На Волині знову виявили сказ у кота
Сьогодні, 16:30
У місті на Волині хочуть побудувати спортивну школу. ФОТО
Сьогодні, 16:11
У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла
Сьогодні, 15:51
Схожі новини
Оприлюднили відео першого допиту 20-річного солдата Рябчука Оприлюднили відео першого допиту 20-річного солдата Рябчука
Сьогодні, 13:26
ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі
Сьогодні, 12:17
Затримали солдата, який розстріляв 4 нацгвардійців і цивільну жінку у Дніпрі Затримали солдата, який розстріляв 4 нацгвардійців і цивільну жінку у Дніпрі
Сьогодні, 10:02
Незаконно продали вугілля на 1,8 мільйона: на Волині судитимуть керівника шахти та його спільників Незаконно продали вугілля на 1,8 мільйона: на Волині судитимуть керівника шахти та його спільників
13 січень, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні дозволили бустерну дозу через три місяці після другого щеплення
Сьогодні, 17:10
 0
Нацгвардійцю, що розстріляв людей у Дніпрі, оголосили підозру за трьома статтями
Сьогодні, 16:47
 0
На Волині знову виявили сказ у кота
Сьогодні, 16:30
 0
У місті на Волині хочуть побудувати спортивну школу. ФОТО
Сьогодні, 16:11
 0
У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла
Сьогодні, 15:51
 0
Медіа
відео
1/8