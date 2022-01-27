Нацгвардійцю, що розстріляв людей у Дніпрі, оголосили підозру за трьома статтями

Артему Рябчуку, який вчинив стрілянину на "Южмаші", оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу – умисне вбиство (ст. 115), дизертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410).



Про це повідомили на брифінгу в Державному бюро розслідувань, пише



Мотиви злочину поки невідомі – хлопець нині перебуває на допиті, для зʼясування цього з ним спілкуються правоохоронці. Слідчі перевіряють інформацію, поширену в соцмережах про те, що два місяці тому підозрюваний став свідком бійки солдатів і розповів про неї керівництво, після чого його стали цькувати.



Правоохоронці також перевірять, чи був він у стані спʼяніння на момент злочину та чи є він осудним. Слідчі клопотатимуть про безальтернативне утримання під вартою.



"Щодо мотивів, з яких причин він скоїв цей злочин, буде вияснятися", – зазначили на брифінгу.



У ДБР також зазначили, що в покинутій будівлі виявили речі, покинуті підозрюваним, серед них – близько 10 "магазинів" від автомату, які він забрав.



Правоохоронці також повідомили деталі про пʼятьох поранених – стан чотирьох вдалось стабілізувати, одна жінка досі перебуває в тяжкому стані.



Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він



Серед загиблих – пʼятеро військових і одна цивільна людина. Хто саме поранений – не повідомляється.







Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування. Правоохоронці говорили, що про опізнання хлопця їм повідомляли й інші свідки.



Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна людина. Поранено ще пʼятьох людей. Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Солдату-строковику Національної гвардії України, який вчинив стрілянину на "Южмаші", оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу – умисне вбиство (ст. 115), дизертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410).Про це повідомили на брифінгу в Державному бюро розслідувань, пише LB.ua Мотиви злочину поки невідомі – хлопець нині перебуває на допиті, для зʼясування цього з ним спілкуються правоохоронці. Слідчі перевіряють інформацію, поширену в соцмережах про те, що два місяці тому підозрюваний став свідком бійки солдатів і розповів про неї керівництво, після чого його стали цькувати.Правоохоронці також перевірять, чи був він у стані спʼяніння на момент злочину та чи є він осудним. Слідчі клопотатимуть про безальтернативне утримання під вартою."Щодо мотивів, з яких причин він скоїв цей злочин, буде вияснятися", – зазначили на брифінгу.У ДБР також зазначили, що в покинутій будівлі виявили речі, покинуті підозрюваним, серед них – близько 10 "магазинів" від автомату, які він забрав.Правоохоронці також повідомили деталі про пʼятьох поранених – стан чотирьох вдалось стабілізувати, одна жінка досі перебуває в тяжкому стані.Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю.Серед загиблих – пʼятеро військових і одна цивільна людина. Хто саме поранений – не повідомляється. Для затримки зловмисника ввели оперативний план "Сирена". Мотиви хлопця поки не повідомляються.Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування. Правоохоронці говорили, що про опізнання хлопця їм повідомляли й інші свідки.Серед загиблих – четверо військових і одна цивільна людина. Поранено ще пʼятьох людей. Міністр внутрішніх справ ініціював створення спеціальної комісії, яка має зʼясувати причини трагедії та те, як хлопець пройшов психіатричну експертизу і отримав доступ до зброї.

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