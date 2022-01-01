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В Україні дозволили бустерну дозу через три місяці після другого щеплення

В Україні дозволили бустерну дозу через три місяці після другого щеплення
Кабінет міністрів України змінив мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації та скоротив мінімальний термін для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19 зі 180 до 90 днів.

Про це йдеться у постанові уряду від 19 січня, пише ТСН.

Також встановили максимальний термін при отриманні бустерної дози вакцини від COVID-19 - 270 днів. Цей термін застосовуватиметься і в разі вакцинації однією вакциною, і за змішаних схем вакцинації.

у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина. А особи з ослабленим імунітетом, яким наразі вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через три місяці після додаткової (оптимальний термін введення - від трьох до шести місяців).

Нагадаємо, що в межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що 6 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про запровадження бустерної вакцинації в Україні. Щеплення можуть отримати усі українці від 18 років, які вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

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Теги: Україна, вакцинація, бустерна доза
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