В Україні дозволили бустерну дозу через три місяці після другого щеплення





Про це йдеться у постанові уряду від 19 січня, пише



Також встановили максимальний термін при отриманні бустерної дози вакцини від COVID-19 - 270 днів. Цей термін застосовуватиметься і в разі вакцинації однією вакциною, і за змішаних схем вакцинації.



у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина. А особи з ослабленим імунітетом, яким наразі вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через три місяці після додаткової (оптимальний термін введення - від трьох до шести місяців).



Нагадаємо, що в межах програми "єПідтримка" буде додано плюс



Варто зазначити, що 6 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України змінив мінімальні та максимальні строки між етапами вакцинації та скоротив мінімальний термін для отримання бустерної дози вакцини від COVID-19 зі 180 до 90 днів.Про це йдеться у постанові уряду від 19 січня, пише ТСН Також встановили максимальний термін при отриманні бустерної дози вакцини від COVID-19 - 270 днів. Цей термін застосовуватиметься і в разі вакцинації однією вакциною, і за змішаних схем вакцинації.у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина. А особи з ослабленим імунітетом, яким наразі вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через три місяці після додаткової (оптимальний термін введення - від трьох до шести місяців).Нагадаємо, що в межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України , які отримають третю бустерну дозу щеплення. Про це заявив президент Володимир Зеленський.Варто зазначити, що 6 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про запровадження бустерної вакцинації в Україні. Щеплення можуть отримати усі українці від 18 років, які вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

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