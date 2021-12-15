У Луцьку на переході автомобіль збив чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 17:26
Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 27 січня близько 16 години, на вулиці Дубнівській У Луцьку. Водій мікроавтобуса Ford скоїв наїзд на чоловіка, який, попередньо, переходив проїжджу частину по пішохідному переході.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зараз потерпілому надається необхідна медична допомога, його госпіталізували.
З водієм та свідками працюють слідчі Луцького районного управління.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Зараз потерпілому надається необхідна медична допомога, його госпіталізували.
З водієм та свідками працюють слідчі Луцького районного управління.
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