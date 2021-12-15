У Луцьку на переході автомобіль збив чоловіка. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Зараз потерпілому надається необхідна медична допомога, його госпіталізували.



З водієм та свідками працюють слідчі Луцького районного управління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилась сьогодні, 27 січня близько 16 години, на вулиці Дубнівській У Луцьку. Водій мікроавтобуса Ford скоїв наїзд на чоловіка, який, попередньо, переходив проїжджу частину по пішохідному переході.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зараз потерпілому надається необхідна медична допомога, його госпіталізували.З водієм та свідками працюють слідчі Луцького районного управління.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію