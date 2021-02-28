Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі
Сьогодні, 17:42
Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину в Дніпрі, внаслідок якої загинуло п'ятеро людей і п'ять дістали поранення.
Про це Балан сказав на брифінгу в Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Враховуючи, що за будь-які дії, хороші чи погані, несе відповідальність командир, сьогодні вранці я написав рапорт міністру внутрішніх справ з клопотанням перед Президентом України про відставку і звільнення з посади командуючого Національною гвардією", - зазначив він.
Також, за його словами, від виконання обов'язків на час розслідування відсторонено командира полку, де сталася трагедія, його заступника по роботі з особовим складом і начальника штабу.
Нагадуємо, що 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м. Підгороднє.
За даними правоохоронців, стріляв у військовослужбовців нацгвардієць Артемій Рябчук 2001 року народження.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них у вкрай важкому стані.
Солдату-строковику, який вчинив стрілянину на "Южмаші", оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу – умисне вбиство (ст. 115), дизертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410).
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Про це Балан сказав на брифінгу в Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Враховуючи, що за будь-які дії, хороші чи погані, несе відповідальність командир, сьогодні вранці я написав рапорт міністру внутрішніх справ з клопотанням перед Президентом України про відставку і звільнення з посади командуючого Національною гвардією", - зазначив він.
Також, за його словами, від виконання обов'язків на час розслідування відсторонено командира полку, де сталася трагедія, його заступника по роботі з особовим складом і начальника штабу.
Нагадуємо, що 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м. Підгороднє.
За даними правоохоронців, стріляв у військовослужбовців нацгвардієць Артемій Рябчук 2001 року народження.
Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них у вкрай важкому стані.
Солдату-строковику, який вчинив стрілянину на "Южмаші", оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу – умисне вбиство (ст. 115), дизертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410).
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