Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі

Микола Балан подав у відставку через стрілянину в Дніпрі, внаслідок якої загинуло п'ятеро людей і п'ять дістали поранення.



Про це Балан сказав на брифінгу в Дніпрі, повідомляє кореспондент



"Враховуючи, що за будь-які дії, хороші чи погані, несе відповідальність командир, сьогодні вранці я написав рапорт міністру внутрішніх справ з клопотанням перед Президентом України про відставку і звільнення з посади командуючого Національною гвардією", - зазначив він.



Також, за його словами, від виконання обов'язків на час розслідування відсторонено командира полку, де сталася трагедія, його заступника по роботі з особовим складом і начальника штабу.



Нагадуємо, що 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу,



За даними правоохоронців, стріляв у військовослужбовців нацгвардієць Артемій Рябчук 2001 року народження.



Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них у вкрай важкому стані.



Солдату-строковику, який вчинив стрілянину на "Южмаші",



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Командувач Національної гвардії Україниподав у відставку через стрілянину в Дніпрі, внаслідок якої загинуло п'ятеро людей і п'ять дістали поранення.Про це Балан сказав на брифінгу в Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу "Враховуючи, що за будь-які дії, хороші чи погані, несе відповідальність командир, сьогодні вранці я написав рапорт міністру внутрішніх справ з клопотанням перед Президентом України про відставку і звільнення з посади командуючого Національною гвардією", - зазначив він.Також, за його словами, від виконання обов'язків на час розслідування відсторонено командира полку, де сталася трагедія, його заступника по роботі з особовим складом і начальника штабу.Нагадуємо, що 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку , ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м. Підгороднє.За даними правоохоронців, стріляв у військовослужбовців нацгвардієць2001 року народження.Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них у вкрай важкому стані.Солдату-строковику, який вчинив стрілянину на "Южмаші", оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу – умисне вбиство (ст. 115), дизертирство (ст. 408) і викрадення та привласнення зброї і боєприпасів (ст. 410).

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