вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Випала з вікна: син загиблої лучанки розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби

Випала з вікна: син загиблої лучанки розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби
У Медичному об'єднанні Луцької міської тергромади померла 41-річна лучанка, яка 27 січня випала з вікна дев'ятого поверху житлового будинку. Її син розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби.

Про це Суспільному телефоном розповів медичний директор медзакладу Володимир Шендибило.

Від отриманих травм жінка померла, не приходячи до тями.

"Пацієнтка була в агонуючому, критичному стані, без пульсу та тиску. Її з приймального відділення підняли в реанімацію. Одразу проводили всі реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося", – зазначив меддиректор лікарні.

Нещасний випадок стався орієнтовно о 13:00 на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Луцьку. Як розповіла інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич, причини падіння жінки наразі невідомі, на момент трагедії у квартирі перебував син загиблої.

"Він був в іншій кімнаті і не чув того, що відбулося. Про нещасний випадок швидше за все повідомили перехожі. Також, зі слів сина, його мати мала ознаки психічної хвороби", – зазначила інспекторка сектору комунікації.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини трагедії. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: випала з вікна, Луцьк, психічна хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання
Сьогодні, 18:53
Випала з вікна: син загиблої лучанки розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби
Сьогодні, 18:30
Луцькі школярі принесли власноруч зроблені ковдри для тварин КП «Ласка». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Нацгвардія виплатить компенсацію в розмірі 1,8 млн грн сім'ям загиблих під час розстрілу у Дніпрі
Сьогодні, 17:55
Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі
Сьогодні, 17:42
Схожі новини
У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО У Луцьку за загадкових обставин з вікна випала жінка. ФОТО
01 січень, 2019, 17:05
Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання
Сьогодні, 18:53
У Луцьку на переході автомобіль збив чоловіка. ФОТО У Луцьку на переході автомобіль збив чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 17:26
У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла У Луцьку жінка випала з 9 поверху і померла
Сьогодні, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання
Сьогодні, 18:53
 0
Випала з вікна: син загиблої лучанки розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби
Сьогодні, 18:30
 0
Луцькі школярі принесли власноруч зроблені ковдри для тварин КП «Ласка». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Нацгвардія виплатить компенсацію в розмірі 1,8 млн грн сім'ям загиблих під час розстрілу у Дніпрі
Сьогодні, 17:55
 0
Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8