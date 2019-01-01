Випала з вікна: син загиблої лучанки розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби
Сьогодні, 18:30
У Медичному об'єднанні Луцької міської тергромади померла 41-річна лучанка, яка 27 січня випала з вікна дев'ятого поверху житлового будинку. Її син розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби.
Про це Суспільному телефоном розповів медичний директор медзакладу Володимир Шендибило.
Від отриманих травм жінка померла, не приходячи до тями.
"Пацієнтка була в агонуючому, критичному стані, без пульсу та тиску. Її з приймального відділення підняли в реанімацію. Одразу проводили всі реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося", – зазначив меддиректор лікарні.
Нещасний випадок стався орієнтовно о 13:00 на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Луцьку. Як розповіла інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич, причини падіння жінки наразі невідомі, на момент трагедії у квартирі перебував син загиблої.
"Він був в іншій кімнаті і не чув того, що відбулося. Про нещасний випадок швидше за все повідомили перехожі. Також, зі слів сина, його мати мала ознаки психічної хвороби", – зазначила інспекторка сектору комунікації.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини трагедії. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному телефоном розповів медичний директор медзакладу Володимир Шендибило.
Від отриманих травм жінка померла, не приходячи до тями.
"Пацієнтка була в агонуючому, критичному стані, без пульсу та тиску. Її з приймального відділення підняли в реанімацію. Одразу проводили всі реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося", – зазначив меддиректор лікарні.
Нещасний випадок стався орієнтовно о 13:00 на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Луцьку. Як розповіла інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич, причини падіння жінки наразі невідомі, на момент трагедії у квартирі перебував син загиблої.
"Він був в іншій кімнаті і не чув того, що відбулося. Про нещасний випадок швидше за все повідомили перехожі. Також, зі слів сина, його мати мала ознаки психічної хвороби", – зазначила інспекторка сектору комунікації.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини трагедії. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Випала з вікна: син загиблої лучанки розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби
Сьогодні, 18:30
Луцькі школярі принесли власноруч зроблені ковдри для тварин КП «Ласка». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Нацгвардія виплатить компенсацію в розмірі 1,8 млн грн сім'ям загиблих під час розстрілу у Дніпрі
Сьогодні, 17:55
Медіа