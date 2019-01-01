Випала з вікна: син загиблої лучанки розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби





Про це Володимир Шендибило.



Від отриманих травм жінка померла, не приходячи до тями.



"Пацієнтка була в агонуючому, критичному стані, без пульсу та тиску. Її з приймального відділення підняли в реанімацію. Одразу проводили всі реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося", – зазначив меддиректор лікарні.



Нещасний випадок стався орієнтовно о 13:00 на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Луцьку. Як розповіла інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Марина Балдич, причини падіння жінки наразі невідомі, на момент трагедії у квартирі перебував син загиблої.



"Він був в іншій кімнаті і не чув того, що відбулося. Про нещасний випадок швидше за все повідомили перехожі. Також, зі слів сина, його мати мала ознаки психічної хвороби", – зазначила інспекторка сектору комунікації.



Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини трагедії. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Медичному об'єднанні Луцької міської тергромади померла 41-річна лучанка, яка 27 січня випала з вікна дев'ятого поверху житлового будинку . Її син розповів, що жінка мала ознаки психічної хвороби.Про це Суспільному телефоном розповів медичний директор медзакладуВід отриманих травм жінка померла, не приходячи до тями."Пацієнтка була в агонуючому, критичному стані, без пульсу та тиску. Її з приймального відділення підняли в реанімацію. Одразу проводили всі реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося", – зазначив меддиректор лікарні.Нещасний випадок стався орієнтовно о 13:00 на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Луцьку. Як розповіла інспекторка сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині, причини падіння жінки наразі невідомі, на момент трагедії у квартирі перебував син загиблої."Він був в іншій кімнаті і не чув того, що відбулося. Про нещасний випадок швидше за все повідомили перехожі. Також, зі слів сина, його мати мала ознаки психічної хвороби", – зазначила інспекторка сектору комунікації.Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини трагедії. Відомості внесуть до ЄРДР за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

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