У Луцьку водіїв просять не паркуватися на зупинці біля Старого ринку

У зв'язку з відновленням зупинки громадського транспорту "Центральний ринок", водіїв просять не паркуватися поруч із зупинкою.Про це інформує відділ транспорту Луцькради.Відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.01.2022 № 19-1 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2019 № 295-1 “Про затвердження переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень” відновлено функціонування зупинки "Центральний ринок" на вулиці Глушець.Розміщенні й відповідні дорожні знаки.Проте, водії, не зважаючи на вимоги правил дорожнього руху, продовжують паркувати автомобілі на зупинці громадського транспорту. Такими діями вони перешкоджають автобусам та тролейбусам здійснювати висадку та посадку пасажирів.Закликаємо водіїв дотримуватись вимог дорожніх знаків та не паркувати транспортні засоби на зупинці громадського транспорту.