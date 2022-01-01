Погода у Луцьку на завтра, 28 січня
Сьогодні, 20:00
Весь день завтра, 28 січня, у Луцьку буде хмарним. Вранці та вдень очікується дощ зі снігом, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний сніг.
Про це інформує сайт Sinoptik.
Температура вночі +1° до +2⁰, вдень від +2° до +1°.
Народний прогноз погоди: 28 січня вшановується пам’ять преподобного Павла Тивейського та Іоанна Кущника. У минулі часи була така приказка: “Петро-Павло дня добавив”, що вказувало на збільшення світлової частини дня. У давнину, щоб дізнатись погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то бути морозу, а якщо вони тьмяні, то буде тепло. Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали. Сніговий буран вдень на Павла передвіщав міцний мороз вночі.
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Про це інформує сайт Sinoptik.
Температура вночі +1° до +2⁰, вдень від +2° до +1°.
Народний прогноз погоди: 28 січня вшановується пам’ять преподобного Павла Тивейського та Іоанна Кущника. У минулі часи була така приказка: “Петро-Павло дня добавив”, що вказувало на збільшення світлової частини дня. У давнину, щоб дізнатись погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то бути морозу, а якщо вони тьмяні, то буде тепло. Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали. Сніговий буран вдень на Павла передвіщав міцний мороз вночі.
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