вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку на завтра, 28 січня

Погода у Луцьку на завтра, 28 січня
Весь день завтра, 28 січня, у Луцьку буде хмарним. Вранці та вдень очікується дощ зі снігом, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний сніг.

Про це інформує сайт Sinoptik.

Температура вночі +1° до +2⁰, вдень від +2° до +1°.

Народний прогноз погоди: 28 січня вшановується пам’ять преподобного Павла Тивейського та Іоанна Кущника. У минулі часи була така приказка: “Петро-Павло дня добавив”, що вказувало на збільшення світлової частини дня. У давнину, щоб дізнатись погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то бути морозу, а якщо вони тьмяні, то буде тепло. Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали. Сніговий буран вдень на Павла передвіщав міцний мороз вночі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 28 січня
Сьогодні, 20:00
Дитячі торти на замовлення у Луцьку: на що варто зважати*
Сьогодні, 19:29
У Луцьку водіїв просять не паркуватися на зупинці біля Старого ринку
Сьогодні, 19:10
Де у Луцьку не буде світла завтра, 28 січня
Сьогодні, 19:00
Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання. ФОТО
Сьогодні, 18:53
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 27 січня Погода у Луцьку на завтра, 27 січня
26 січень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 26 січня Погода у Луцьку на завтра, 26 січня
25 січень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 25 січня Погода у Луцьку на завтра, 25 січня
24 січень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 січня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 січня
21 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 28 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Дитячі торти на замовлення у Луцьку: на що варто зважати*
Сьогодні, 19:29
 0
У Луцьку водіїв просять не паркуватися на зупинці біля Старого ринку
Сьогодні, 19:10
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 28 січня
Сьогодні, 19:00
 0
Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання. ФОТО
Сьогодні, 18:53
 0
Медіа
відео
1/8