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Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання

Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання
Працівники Луцького районного управління встановлюють місцезнаходження 37-річного Кушніра Івана Леонідовича, жителя села Веснянка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловік переховується від несення покарання згідно вироку Києво-Святошинського районного суду за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Якщо комусь відомо, де знаходиться злочинець, просять повідомити до поліції за телефоном 0953338455 або 102.
Поліція розшукує волинянина, який переховується від несення покарання


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Теги: розшук, злочинець, Луцьк, Волинь
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