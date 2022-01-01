Маленька володимирчанка із рідкісним захворюванням потребує допомоги на лікування

Міланки Булиги діагностували рідкісне захворювання – спінальну м’язеву атрофію III-го типу, синдром Кугельберга-Веландера.



Сума, яка потрібна на лікування, є непідйомною для родини. Лише перший місяць лікування коштуватиме близько 900 тисяч гривень, – про складну ситуацію родини



Згодом також потрібна постійна дороговартісна терапія. Сім’я буде вдячна за допомогу.



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