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Маленька володимирчанка із рідкісним захворюванням потребує допомоги на лікування

Маленька володимирчанка із рідкісним захворюванням потребує допомоги на лікування
У Володимирі сім’я переселенців зі Сходу виховує чотирьох діток. Нещодавно у найменшої доньки Міланки Булиги діагностували рідкісне захворювання – спінальну м’язеву атрофію III-го типу, синдром Кугельберга-Веландера.

Сума, яка потрібна на лікування, є непідйомною для родини. Лише перший місяць лікування коштуватиме близько 900 тисяч гривень, – про складну ситуацію родини йдеться на фейсбук-сторінці громади Володимира.

Згодом також потрібна постійна дороговартісна терапія. Сім’я буде вдячна за допомогу.

Реквізити мами дівчинки Булиги І.І.:

Картка ПриватБанк – 5168 7451 1564 2701;
Інші українські банки – UA9730529902620164009227245456.

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Теги: Булига Мілана, допомога
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