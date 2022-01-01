Маленька володимирчанка із рідкісним захворюванням потребує допомоги на лікування
Сьогодні, 22:11
У Володимирі сім’я переселенців зі Сходу виховує чотирьох діток. Нещодавно у найменшої доньки Міланки Булиги діагностували рідкісне захворювання – спінальну м’язеву атрофію III-го типу, синдром Кугельберга-Веландера.
Сума, яка потрібна на лікування, є непідйомною для родини. Лише перший місяць лікування коштуватиме близько 900 тисяч гривень, – про складну ситуацію родини йдеться на фейсбук-сторінці громади Володимира.
Згодом також потрібна постійна дороговартісна терапія. Сім’я буде вдячна за допомогу.
Реквізити мами дівчинки Булиги І.І.:
Картка ПриватБанк – 5168 7451 1564 2701;
Інші українські банки – UA9730529902620164009227245456.
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Сума, яка потрібна на лікування, є непідйомною для родини. Лише перший місяць лікування коштуватиме близько 900 тисяч гривень, – про складну ситуацію родини йдеться на фейсбук-сторінці громади Володимира.
Згодом також потрібна постійна дороговартісна терапія. Сім’я буде вдячна за допомогу.
Реквізити мами дівчинки Булиги І.І.:
Картка ПриватБанк – 5168 7451 1564 2701;
Інші українські банки – UA9730529902620164009227245456.
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