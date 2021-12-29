Луцькі хірурги видалили з живота жінки 15 кг жиру та шкіри.ФОТО





«У нашу лікарню звернулася 67-річна жінка зі скаргами на великий живіт, який заважав їй ходити та справити гігієнічні процедури. Особливо важко було у літній період. Такі незручності і проблеми жінка терпіла більше 10 років», - повідомляють лікарі медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади на своїй сторінці у



У відділенні загальної хірургії їй виконали оперативне втручання з приводу невправимої вентральної кили гігантських розмірів із відвислим животом. Операцію провів лікар-хірург, кандидат медичних наук, заступник генерального директора з хірургічної допомоги Олександр Федорчук.



«Оперативне втручання провели під загальним знеболенням. Виконали герніопластику, тобто, видалили килу і абдомінопластику (пластику живота), - розповів Олександр Тимофійович, - загалом видалили понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру. Загальний стан хворої покращився, її виписали додому, почувається добре».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 67-річній жінці провели операцію зі зменшення гігантського живота.«У нашу лікарню звернулася 67-річна жінка зі скаргами на великий живіт, який заважав їй ходити та справити гігієнічні процедури. Особливо важко було у літній період. Такі незручності і проблеми жінка терпіла більше 10 років», - повідомляють лікарі медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади на своїй сторінці у Фейсбук У відділенні загальної хірургії їй виконали оперативне втручання з приводу невправимої вентральної кили гігантських розмірів із відвислим животом. Операцію провів лікар-хірург, кандидат медичних наук, заступник генерального директора з хірургічної допомоги«Оперативне втручання провели під загальним знеболенням. Виконали герніопластику, тобто, видалили килу і абдомінопластику (пластику живота), - розповів Олександр Тимофійович, - загалом видалили понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру. Загальний стан хворої покращився, її виписали додому, почувається добре».

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