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Луцькі хірурги видалили з живота жінки 15 кг жиру та шкіри.ФОТО

Луцькі хірурги видалили з живота жінки 15 кг жиру та шкіри.ФОТО
У Луцьку 67-річній жінці провели операцію зі зменшення гігантського живота.

«У нашу лікарню звернулася 67-річна жінка зі скаргами на великий живіт, який заважав їй ходити та справити гігієнічні процедури. Особливо важко було у літній період. Такі незручності і проблеми жінка терпіла більше 10 років», - повідомляють лікарі медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади на своїй сторінці у Фейсбук.

У відділенні загальної хірургії їй виконали оперативне втручання з приводу невправимої вентральної кили гігантських розмірів із відвислим животом. Операцію провів лікар-хірург, кандидат медичних наук, заступник генерального директора з хірургічної допомоги Олександр Федорчук.

«Оперативне втручання провели під загальним знеболенням. Виконали герніопластику, тобто, видалили килу і абдомінопластику (пластику живота), - розповів Олександр Тимофійович, - загалом видалили понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру. Загальний стан хворої покращився, її виписали додому, почувається добре».
Луцькі хірурги видалили з живота жінки 15 кг жиру та шкіри.ФОТО
Луцькі хірурги видалили з живота жінки 15 кг жиру та шкіри.ФОТО
Луцькі хірурги видалили з живота жінки 15 кг жиру та шкіри.ФОТО

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Теги: операція, Федорчук
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