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На Волині з супермаркету вкрали ящик шампанського.ВІДЕО

На Волині з супермаркету вкрали ящик шампанського.ВІДЕО
У Нововолинську в супермаркеті «Альфа» невідомі вкрали ящик шампанського.

Крадіжку провернули за участю трьох осіб. Як все відбувалося - видно на відео з камер відеоспостереження, яке оприлюднили у спільноті "Нововолинськ інфо".

Можливо хтось впізнає «героїв» відео‎.

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Теги: вкрали шампанське, Нововолинськ
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