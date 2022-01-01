На Волині з супермаркету вкрали ящик шампанського.ВІДЕО
Сьогодні, 02:30
У Нововолинську в супермаркеті «Альфа» невідомі вкрали ящик шампанського.
Крадіжку провернули за участю трьох осіб. Як все відбувалося - видно на відео з камер відеоспостереження, яке оприлюднили у спільноті "Нововолинськ інфо".
Можливо хтось впізнає «героїв» відео.
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Крадіжку провернули за участю трьох осіб. Як все відбувалося - видно на відео з камер відеоспостереження, яке оприлюднили у спільноті "Нововолинськ інфо".
Можливо хтось впізнає «героїв» відео.
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