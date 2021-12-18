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Монобанк помилився з курсом долара, щасливчики накупили валюти на 4,5 млн грн

Монобанк помилився з курсом долара, щасливчики накупили валюти на 4,5 млн грн
Monobank менше ніж за пів години продав доларів на 4,5 млн грн за курсом на 1 грн дешевше ринкового. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, - пише Главком.

«Менеджер, який відповідає за валютні курси, помилково поставив курс на продаж на 1 грн кращий за ринковий», – розповів він.

Внаслідок цієї помилки клієнти monobank встигли за 25 хвилин придбати валюти на 4,5 млн грн.

«Після цього ще хвилин 10 пішло на пошуки менеджера, встановлення та завантаження нового курсу в систему. В результаті «солодкий» курс простояв приблизно 25 хвилин, у нас купили доларів на 4,5 млн грн і сума збитків склала близько 150 тис. грн», – зазначив Гороховський.

Він підкреслив, що з клієнтів не зніматимуть додаткові кошти за помилку в курсі валют.

Напередодні повідомлялося, що курс долара злетів до чотирирічного максимуму.

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Теги: монобанк, помилка
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