Волинським шахтарям направили гроші на погашення боргів із заробітної плати

Юрій Ключковський.



З виділеної суми – 2 мільйони 831 тисяча гривень – це гроші за програмою "Реструктуризація вугільної галузі". Їх спрямують на виплату зарплати усім працівникам підприємства за листопад 2021 року. Йдеться про гірників шахти "Бужанська", працівників об’єднання "Волиньвугілля", "Волиньвантажтранс" і фахівців бази відпочинку "Шахтар".



Ще 2 мільйони 69 тисяч гривень спрямують на виплату 30% боргів з зарплати за грудень працівникам промислово-виробничого персоналу "Шахта "Бужанська", — каже Володимир Ключковський.



Документи на виплату заробітної плати опрацьовуються в управління Державної казначейської служби Нововолинська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже п'ять мільйонів гривень надійшли на рахунки державного підприємства "Волиньвугілля" для погашення боргів із заробітної плати, які були у гірників за листопада та грудень минулого року, — розповів Суспільному директор підприємстваЗ виділеної суми – 2 мільйони 831 тисяча гривень – це гроші за програмою "Реструктуризація вугільної галузі". Їх спрямують на виплату зарплати усім працівникам підприємства за листопад 2021 року. Йдеться про гірників шахти "Бужанська", працівників об’єднання "Волиньвугілля", "Волиньвантажтранс" і фахівців бази відпочинку "Шахтар".Ще 2 мільйони 69 тисяч гривень спрямують на виплату 30% боргів з зарплати за грудень працівникам промислово-виробничого персоналу "Шахта "Бужанська", — каже Володимир Ключковський.Документи на виплату заробітної плати опрацьовуються в управління Державної казначейської служби Нововолинська.

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