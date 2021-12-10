Волинським шахтарям направили гроші на погашення боргів із заробітної плати
Сьогодні, 07:02
Майже п'ять мільйонів гривень надійшли на рахунки державного підприємства "Волиньвугілля" для погашення боргів із заробітної плати, які були у гірників за листопада та грудень минулого року, — розповів Суспільному директор підприємства Юрій Ключковський.
З виділеної суми – 2 мільйони 831 тисяча гривень – це гроші за програмою "Реструктуризація вугільної галузі". Їх спрямують на виплату зарплати усім працівникам підприємства за листопад 2021 року. Йдеться про гірників шахти "Бужанська", працівників об’єднання "Волиньвугілля", "Волиньвантажтранс" і фахівців бази відпочинку "Шахтар".
Ще 2 мільйони 69 тисяч гривень спрямують на виплату 30% боргів з зарплати за грудень працівникам промислово-виробничого персоналу "Шахта "Бужанська", — каже Володимир Ключковський.
Документи на виплату заробітної плати опрацьовуються в управління Державної казначейської служби Нововолинська.
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З виділеної суми – 2 мільйони 831 тисяча гривень – це гроші за програмою "Реструктуризація вугільної галузі". Їх спрямують на виплату зарплати усім працівникам підприємства за листопад 2021 року. Йдеться про гірників шахти "Бужанська", працівників об’єднання "Волиньвугілля", "Волиньвантажтранс" і фахівців бази відпочинку "Шахтар".
Ще 2 мільйони 69 тисяч гривень спрямують на виплату 30% боргів з зарплати за грудень працівникам промислово-виробничого персоналу "Шахта "Бужанська", — каже Володимир Ключковський.
Документи на виплату заробітної плати опрацьовуються в управління Державної казначейської служби Нововолинська.
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