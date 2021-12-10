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Волинським шахтарям направили гроші на погашення боргів із заробітної плати

Волинським шахтарям направили гроші на погашення боргів із заробітної плати
Майже п'ять мільйонів гривень надійшли на рахунки державного підприємства "Волиньвугілля" для погашення боргів із заробітної плати, які були у гірників за листопада та грудень минулого року, — розповів Суспільному директор підприємства Юрій Ключковський.

З виділеної суми – 2 мільйони 831 тисяча гривень – це гроші за програмою "Реструктуризація вугільної галузі". Їх спрямують на виплату зарплати усім працівникам підприємства за листопад 2021 року. Йдеться про гірників шахти "Бужанська", працівників об’єднання "Волиньвугілля", "Волиньвантажтранс" і фахівців бази відпочинку "Шахтар".

Ще 2 мільйони 69 тисяч гривень спрямують на виплату 30% боргів з зарплати за грудень працівникам промислово-виробничого персоналу "Шахта "Бужанська", — каже Володимир Ключковський.

Документи на виплату заробітної плати опрацьовуються в управління Державної казначейської служби Нововолинська.

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Теги: заробітна плата, шахтарі
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