Задуватиме і завіватиме: волинян попереджають про штормовий вітер
Сьогодні, 06:21
В Україну знову йдуть сильний вітер, опади та налипання мокрого снігу.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Фейсбук.
У п'ятницю, 28 січня, атмосферні фронти циклону на ім'я Marie принесуть на захід, зокрема і на Волинь сніг, мокрий сніг. Вітер південно-західного напрямку задуватиме і завіватиме до штормового на Заході, Півночі країни.
«Одягніть щось певне від мокрих ніг, закрутіть шалика навколо шиї, обов'язково - шапку, навіть не зважаючи на те, що вдень буде 0+2 градуси. Поки що Україною ходять атмосферні західні фронти з вітрами переважно західних напрямків, тому вологи та стрибків тиску вистачатиме - попийте шипшину, елеутерокок, їжте натуральні вітаміни, заспокійливе точно нікому не завадить», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Фейсбук.
У п'ятницю, 28 січня, атмосферні фронти циклону на ім'я Marie принесуть на захід, зокрема і на Волинь сніг, мокрий сніг. Вітер південно-західного напрямку задуватиме і завіватиме до штормового на Заході, Півночі країни.
«Одягніть щось певне від мокрих ніг, закрутіть шалика навколо шиї, обов'язково - шапку, навіть не зважаючи на те, що вдень буде 0+2 градуси. Поки що Україною ходять атмосферні західні фронти з вітрами переважно західних напрямків, тому вологи та стрибків тиску вистачатиме - попийте шипшину, елеутерокок, їжте натуральні вітаміни, заспокійливе точно нікому не завадить», - йдеться у повідомленні.
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