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Курс валют у Луцьку на 28 січня

Курс валют у Луцьку на 28 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 28 січня, такий: купівля – 28,80, продаж – 29,00.

Євро купують за 32,19, а продають за 32,45.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,94, а купують за 7,09.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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