Курс валют у Луцьку на 28 січня
Сьогодні, 09:20
Курс долара в обмінниках Луцька станом на п`ятницю, 28 січня, такий: купівля – 28,80, продаж – 29,00.
Євро купують за 32,19, а продають за 32,45.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,94, а купують за 7,09.
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Євро купують за 32,19, а продають за 32,45.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,94, а купують за 7,09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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