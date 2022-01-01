Курс валют у Луцьку на 28 січня





Євро купують за 32,19, а продають за 32,45.



Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,94, а купують за 7,09.

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