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Майже 700 хворих та 7 смертей: коронавірус на Волині

Майже 700 хворих та 7 смертей: коронавірус на Волині
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 682 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 173 дитини та 38 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 84,
Летальних випадків (осіб) – 7:
Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ -3, Ківерцівська ТГ – 2 випадки;

Володимир-Волинський район – 2 випадки по 1 в Нововолинській та Павлівській ТГ.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 3242,
методом ІФА (осіб) – 154.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 334 хворих:

Луцька ТГ – 179 хворих
Боратинська ТГ – 16 хворих
Берестечківська ТГ — 21хворий
Городищенська ТГ – 7 хворих
Горохівська ТГ – 20 хворих
Ківерцівська ТГ – 7 хворих
Колківська ТГ – 29 хворих
Мар’янівська ТГ — 9 хворих
Олицька ТГ — 11 хворих
Підгайцівська ТГ – 28 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ — 2 хворий
Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 109 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 61 хворих
Зимнівська ТГ – 16 хворих
Іваничівська ТГ – 10 хворих
Литовезька ТГ — 2 хворих
Локачинська ТГ – 6 хворих
Нововолинська ТГ – 12 хворих
Павлівська ТГ — 2 хворих

Камінь-Каширський район – 102 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 24 хворих
Любешівська ТГ –30 хворих
Маневицька ТГ – 45 хворих
Прилісненська ТГ – 2 хворих
Сошичненська ТГ — 1 хворий

Ковельський район – 137 хворих:

Вишнівська ТГ – 6 хворих
Велицька ТГ — 6 хворих
Головненська ТГ – 8 хворих
Дубівська ТГ — 3 хворих
Заболотівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 58 хворих
Колодяжненська ТГ — 1 хворий
Люблинецька ТГ – 1 хворих
Любомльська ТГ – 7 хворих
Ратнівська ТГ – 9 хворих
Рівненська ТГ — 4 хворих
Самарівська ТГ — 1 хворий
Турійська — 29 хворих
Шацька ТГ — 3 хворих

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 109 235 (з них дітей – 8167 та медичних працівників –4728),
одужали ( осіб) – 102 201 (з них дітей – 7283 та медичних працівників –4415),
летальних випадків (осіб) –2250 (1 дитина та 35медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 434780,
методом ІФА (осіб) –213246.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 27 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1809 щеплень. Першою дозою щепили — 725 осіб, другою дозою – 650 осіб, додатковою дозою – 4 особи, бустерною дозою – 430 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 337621 людина, отримали дві дози – 314018 людей, отримали додаткову дозу – 405 людей, бустерну дозу – 3739 людей. Загалом провели 655773 щеплення.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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