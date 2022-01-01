Майже 700 хворих та 7 смертей: коронавірус на Волині

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 682 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 173 дитини та 38 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 84,Летальних випадків (осіб) – 7:Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ -3, Ківерцівська ТГ – 2 випадки;Володимир-Волинський район – 2 випадки по 1 в Нововолинській та Павлівській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 3242,методом ІФА (осіб) – 154.– 334 хворих:Луцька ТГ – 179 хворихБоратинська ТГ – 16 хворихБерестечківська ТГ — 21хворийГородищенська ТГ – 7 хворихГорохівська ТГ – 20 хворихКіверцівська ТГ – 7 хворихКолківська ТГ – 29 хворихМар’янівська ТГ — 9 хворихОлицька ТГ — 11 хворихПідгайцівська ТГ – 28 хворихРожищенська ТГ – 4 хворихТорчинська ТГ — 2 хворийЦуманська ТГ – 1 хворий– 109 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 61 хворихЗимнівська ТГ – 16 хворихІваничівська ТГ – 10 хворихЛитовезька ТГ — 2 хворихЛокачинська ТГ – 6 хворихНововолинська ТГ – 12 хворихПавлівська ТГ — 2 хворих– 102 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 24 хворихЛюбешівська ТГ –30 хворихМаневицька ТГ – 45 хворихПрилісненська ТГ – 2 хворихСошичненська ТГ — 1 хворий– 137 хворих:Вишнівська ТГ – 6 хворихВелицька ТГ — 6 хворихГоловненська ТГ – 8 хворихДубівська ТГ — 3 хворихЗаболотівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 58 хворихКолодяжненська ТГ — 1 хворийЛюблинецька ТГ – 1 хворихЛюбомльська ТГ – 7 хворихРатнівська ТГ – 9 хворихРівненська ТГ — 4 хворихСамарівська ТГ — 1 хворийТурійська — 29 хворихШацька ТГ — 3 хворихзахворіли (осіб) – 109 235 (з них дітей – 8167 та медичних працівників –4728),одужали ( осіб) – 102 201 (з них дітей – 7283 та медичних працівників –4415),летальних випадків (осіб) –2250 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 434780,методом ІФА (осіб) –213246.За добу 27 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1809 щеплень. Першою дозою щепили — 725 осіб, другою дозою – 650 осіб, додатковою дозою – 4 особи, бустерною дозою – 430 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 337621 людина, отримали дві дози – 314018 людей, отримали додаткову дозу – 405 людей, бустерну дозу – 3739 людей. Загалом провели 655773 щеплення.