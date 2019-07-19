Куди піти у Луцьку на вихідні 29–30 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Час летить зі швидкістю світла, і робочий тиждень знову добігає кінця. На вихідні лучан та гостей міста чекає чимало заходів. І от вже завтра – довгоочікувана субота.
Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно допомагає спланувати вихідні і нагадує про необхідність дотримання карантинних норм. Стендап-вечірка у суботу ввечері чи ранкова вистава у неділю – вибір за вами.
29 січня, субота
Для наймолодших у Волинському академічному обласному театрі ляльок 29 січня об 11 годині покажуть виставу «Пригоди Пінокіо» про хлопчика з деревинки, який хоче стати людиною. Але замість того, щоб йти до школи, піддається на вмовляння шахраїв і прямує до Країни Розваг. Відтоді з ним трапляються різні пригоди...
Організатори нагадують: історія Піноккіо - повчальна як для дітей, так і дорослих глядачів, тож радо запрошують до перегляду всіх охочих.
Ціна квитка - 100 грн
Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
29 січня запрошує до себе на комедію «Жінки - це ще ті бестії» за мотивами п'єси Марка Каболетті «Боїнг-Боїнг».
Сюжет комедії розгортається у будинку паризького ловеласа Бернара і розповідає про його роман з трьома чарівними стюардесами. Обраниці літають на різних авіалініях, і це змушує винахідливого жениха підлаштовувати своє життя під розклад "прильоту-відльоту" усіх "наречених." Та рано чи пізно навіть найнадійніша схема може зруйнуватися через незаплановану затримку авіарейсу. І тоді починається найцікавіше.
Початок вистави - 18:00
Ціна квитка - 130-200 грн
Вечір суботи пропонують продовжити у "Кораблику", аби добряче насміятися. Після тривалої перерви пивний клуб «Оболонь» запрошує на Стендап. За влучні жарти відповідатимуть коміки Олег Лузанов, Вадим Дзюнько та Богдан Вахнич.
Організатори закликають бронювати столики завчасно, аби не прогавити можливість. І попереджають про нецензурну лексику, тож завітати на захід можуть лише повнолітні.
Старт – 21:00
Квиток – 100 грн
30 січня, неділя
У неділю, 30 січня, Волинський академічний обласний театр ляльок знову кличе на виставу. Об 11 годині відбудеться прем'єра «Стійкий олов'яний солдатик».
Вистава розповість, чим займаються іграшки, поки вас немає вдома, та відкриє маленьку таємницю...
Вхід - 50 грн
Трохи пізніше, о 12 годині, Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка пропонує до перегляду комічну оперу «Коза-дереза» за мотивами української народної казки.
Вам розкажуть, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога.
Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Квиток - 40-50 грн
Згодом у театрі покажуть комедію «Коханий нелюб». Весела і повчальна історія про графа, який вирішив здихатися своєї небажаної нареченої, інтригуватиме непередбачуваним сюжетом.
Початок - 18:00
Ціна - 80-150 грн
І на завершення недільного вечора. Палац культури кличе на презентацію серіалу «Петро Бампер і Сус». Відомі Youtube-блогери Петро Бампер і Сус завітають до Луцька, аби показати шалену комедію. Обіцяють, буде весело.
До слова, Петро Бампер вигаданий гумористичний персонаж українського актора Олексія Супруна. Вперше з’явився 2009 року в скетч-шоу «Українці афігенні» на телеканалі «ICTV». 2016 року Петро Бампер розпочав відеоблогерську кар’єру.
Організатори попереджають - вхід для дорослих (18+).
Початок - 20:00
Ціна квитка - 300-500 грн
Інформаційне агентство ВолиньPost разом із організаторами заходів нагадує: придбати квитки на деякі з культурних заходів можна за так звану «ковідну тисячу».
Довідково:
8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення всім вакцинованим від коронавірусу українцям 1000 грн, які вони можуть витратити на чітко обмежений перелік послуг та товарів. Витратити «тисячу Зеленського» можна на книги, відвідання спортивної зали, квитки на внутрішні рейси, ліки, похід у деякі ресторани та кафе, квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт.
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Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно допомагає спланувати вихідні і нагадує про необхідність дотримання карантинних норм. Стендап-вечірка у суботу ввечері чи ранкова вистава у неділю – вибір за вами.
29 січня, субота
Для наймолодших у Волинському академічному обласному театрі ляльок 29 січня об 11 годині покажуть виставу «Пригоди Пінокіо» про хлопчика з деревинки, який хоче стати людиною. Але замість того, щоб йти до школи, піддається на вмовляння шахраїв і прямує до Країни Розваг. Відтоді з ним трапляються різні пригоди...
Організатори нагадують: історія Піноккіо - повчальна як для дітей, так і дорослих глядачів, тож радо запрошують до перегляду всіх охочих.
Ціна квитка - 100 грн
Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
29 січня запрошує до себе на комедію «Жінки - це ще ті бестії» за мотивами п'єси Марка Каболетті «Боїнг-Боїнг».
Сюжет комедії розгортається у будинку паризького ловеласа Бернара і розповідає про його роман з трьома чарівними стюардесами. Обраниці літають на різних авіалініях, і це змушує винахідливого жениха підлаштовувати своє життя під розклад "прильоту-відльоту" усіх "наречених." Та рано чи пізно навіть найнадійніша схема може зруйнуватися через незаплановану затримку авіарейсу. І тоді починається найцікавіше.
Початок вистави - 18:00
Ціна квитка - 130-200 грн
Вечір суботи пропонують продовжити у "Кораблику", аби добряче насміятися. Після тривалої перерви пивний клуб «Оболонь» запрошує на Стендап. За влучні жарти відповідатимуть коміки Олег Лузанов, Вадим Дзюнько та Богдан Вахнич.
Організатори закликають бронювати столики завчасно, аби не прогавити можливість. І попереджають про нецензурну лексику, тож завітати на захід можуть лише повнолітні.
Старт – 21:00
Квиток – 100 грн
30 січня, неділя
У неділю, 30 січня, Волинський академічний обласний театр ляльок знову кличе на виставу. Об 11 годині відбудеться прем'єра «Стійкий олов'яний солдатик».
Вистава розповість, чим займаються іграшки, поки вас немає вдома, та відкриє маленьку таємницю...
Вхід - 50 грн
Трохи пізніше, о 12 годині, Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка пропонує до перегляду комічну оперу «Коза-дереза» за мотивами української народної казки.
Вам розкажуть, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога.
Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Квиток - 40-50 грн
Згодом у театрі покажуть комедію «Коханий нелюб». Весела і повчальна історія про графа, який вирішив здихатися своєї небажаної нареченої, інтригуватиме непередбачуваним сюжетом.
Початок - 18:00
Ціна - 80-150 грн
І на завершення недільного вечора. Палац культури кличе на презентацію серіалу «Петро Бампер і Сус». Відомі Youtube-блогери Петро Бампер і Сус завітають до Луцька, аби показати шалену комедію. Обіцяють, буде весело.
До слова, Петро Бампер вигаданий гумористичний персонаж українського актора Олексія Супруна. Вперше з’явився 2009 року в скетч-шоу «Українці афігенні» на телеканалі «ICTV». 2016 року Петро Бампер розпочав відеоблогерську кар’єру.
Організатори попереджають - вхід для дорослих (18+).
Початок - 20:00
Ціна квитка - 300-500 грн
Інформаційне агентство ВолиньPost разом із організаторами заходів нагадує: придбати квитки на деякі з культурних заходів можна за так звану «ковідну тисячу».
Довідково:
8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення всім вакцинованим від коронавірусу українцям 1000 грн, які вони можуть витратити на чітко обмежений перелік послуг та товарів. Витратити «тисячу Зеленського» можна на книги, відвідання спортивної зали, квитки на внутрішні рейси, ліки, похід у деякі ресторани та кафе, квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт.
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