Куди піти у Луцьку на вихідні 29–30 січня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Час летить зі швидкістю світла, і робочий тиждень знову добігає кінця. На вихідні лучан та гостей міста чекає чимало заходів. І от вже завтра – довгоочікувана субота.традиційно допомагає спланувати вихідні і. Стендап-вечірка у суботу ввечері чи ранкова вистава у неділю – вибір за вами.Для наймолодших упокажуть виставупро хлопчика з деревинки, який хоче стати людиною. Але замість того, щоб йти до школи, піддається на вмовляння шахраїв і прямує до Країни Розваг. Відтоді з ним трапляються різні пригоди...Організатори нагадують: історія Піноккіо - повчальна як для дітей, так і дорослих глядачів, тож радо запрошують до перегляду всіх охочих.Ціна квитка -запрошує до себе на комедіюза мотивами п'єси Марка Каболетті «Боїнг-Боїнг».Сюжет комедії розгортається у будинку паризького ловеласа Бернара і розповідає про його роман з трьома чарівними стюардесами. Обраниці літають на різних авіалініях, і це змушує винахідливого жениха підлаштовувати своє життя під розклад "прильоту-відльоту" усіх "наречених." Та рано чи пізно навіть найнадійніша схема може зруйнуватися через незаплановану затримку авіарейсу. І тоді починається найцікавіше.Початок вистави -Ціна квитка -Вечір суботи пропонують продовжити у, аби добряче насміятися. Після тривалої перерви пивний клубзапрошує на. За влучні жарти відповідатимуть комікитаОрганізатори закликають бронювати столики завчасно, аби не прогавити можливість. І попереджають про, тож завітати на захід можутьСтарт –Квиток –У неділю,знову кличе на виставу. Обвідбудеться прем'єраВистава розповість, чим займаються іграшки, поки вас немає вдома, та відкриє маленьку таємницю...Вхід -Трохи пізніше,пропонує до перегляду комічну оперуза мотивами української народної казки.Вам розкажуть, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога.Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.Квиток -Згодом упокажуть комедіюВесела і повчальна історія про графа, який вирішив здихатися своєї небажаної нареченої, інтригуватиме непередбачуваним сюжетом.Початок -Ціна -І на завершення недільного вечора.кличе на презентацію серіалуОрганізатори попереджають - вхід для дорослих (18+).Початок -Ціна квитка -разом із організаторами заходів нагадує: придбати квитки на деякі з культурних заходів можна за так звану «ковідну тисячу».