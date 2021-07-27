Двоє зловмисниць, мати і дочка, пограбували 65-річну лучанку. ФОТО

Ще 12 січня до поліції надійшло повідомлення від 65-річної лучанки про те, що дві жінки, перебуваючи в її квартирі, шляхом вільного доступу викрали гаманець з 500 євро всередині.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Оперативне повідомлення на лінію "102" та детальні прикмети крадійок посприяли успішним розшуковим заходам співробітників поліції, які розпочались негайно.Десятки камер спостереження промоніторили луцькі оперативники та встановили маршрут пересування зловмисниць. Покинувши помешкання пенсіонерки, дві жінки спокійно вийшли на вулицю, сіли в маршрутне таксі та поїхали в невідомому напрямку.«Ці особи вже раніше потрапляли в поле нашого зору, - розповів заступник начальника Луцького РУП Юрій Столярчук. – Адже в попередні місяці до поліції надходили схожі заяви. Невідомі жінки потрапляли в оселю та шляхом обдурювання викрадали гроші в довірливих волинян».Отримавши необхідну ухвалу суду, 25 січня поліцейські провели санкціонований обшук у матері й дочки, підозрюваних в крадіжці коштів, за місцем їхнього проживання,у м. Дубно. Тоді було вилучено мобільні телефони, прикраси, кошти та інші речі, які могли бути здобуті незаконним шляхом.Для проведення подальших слідчих дій обох доставили в Луцьке РУП та опитали. Мати й дочка зізнались, що вчинили не одну крадіжку, зокрема, як мінімум, три крадіжки в Луцьку та одну в Нововолинську. Зараз ці факти перевіряються, очевидно, таких епізодів може бути більше.Подальші слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Скоєне карається позбавленням волі від 3 до 6 років.